PGL Major Antwerp 2022: FURIA e Imperial perdem na estreia do Legends Stage

FURIA Esports e Imperial Esports estrearam com derrota no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A primeira a entrar no palco foi a FURIA, que encarou a Team Spirit na Nuke . Apesar de um excelente começo, a equipe caiu de produção como TR, sofreu a virada e foi derrotada por 16–12. Depois, a Imperial teve pela frente a equipe da BIG em um duelo que também foi realizado na Nuke. A equipe de Gabriel " FalleN " Toledo fez um TR muito abaixo do esperado, assim como a FURIA, esboçou uma grande reação como CT, mas foi derrotada por 16–11.

A segunda rodada do Legends Stage acontece ainda neste sábado (14) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. A transmissão dos jogos é realizada ao vivo nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também transmitem o torneio em seus canais na Twitch. Confira, a seguir, os detalhes da primeira rodada e quais serão os próximos jogos.

1 de 3 FURIA e Imperial fizeram confrontos acirrados na Nuke, mas caíram para Spirit e BIG respectivamente — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL FURIA e Imperial fizeram confrontos acirrados na Nuke, mas caíram para Spirit e BIG respectivamente — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL

FURIA Esports x Team Spirit (Nuke)

A estreia da FURIA Esports no Major foi na Nuke. Iniciando como CT, os brasileiros não conseguiram lidar com o rush da Team Spirit no pistol e perderam essa e a rodada seguinte. Já no primeiro armado, uma rodada muito forte da FURIA, que derrubou os adversários rapidamente e nem deu chances para eles se aproximarem do plant. A equipe brasileira logo chegou à virada em 3–2 e manteve um bom ritmo nesse CT com Yuri "yuurih" Boian liderando o esquadrão em abates. Foi uma performance sólida da FURIA, que fechou essa metade sem sustos por 10–5.

Para dar ainda mais tranquilidade no mapa, André "drop" Abreu fez um 3K no pistol e ajudou a FURIA a chegar ao 11° ponto. Apesar da desvantagem, a Spirit frustrou o bom momento dos brasileiros ao encaixar um bom round econômico e assumiu o controle do jogo. Quando a FURIA esboçou sua reação, Pavel "s1ren" Ogloblin apareceu em um clutch 1v2 e abriu o caminho para sua equipe ficar virar o placar em 13–12. Os brasileiros não conseguiram mais se encontrar na Nuke e foram derrotados na estreia por 16–12.

2 de 3 FURIA começou na Nuke com um ritmo muito acelerado, mas a Spirit se recuperou e buscou a virada em 16–12 — Foto: Divulgação/PGL FURIA começou na Nuke com um ritmo muito acelerado, mas a Spirit se recuperou e buscou a virada em 16–12 — Foto: Divulgação/PGL

Imperial Esports x BIG (Nuke)

A Imperial começou a Nuke como TR, iniciou na desvantagem com a derrota no pistol, e viu a BIG abrir 5–0. Em um round armado, Lincoln "fnx" Lau abriu o duelo com um abate rápido, e Ricard "Boltz" Prass buscou mais duas eliminações para garantir o plant e o primeiro ponto da equipe. A Imperial teve a chance de quebrar a economia adversária no round seguinte, mas a BIG resistiu bem e manteve o domínio na Nuke como CT. Os brasileiros só encontraram uma nova vitória no último round dessa metade, que fechou em um largo 13–2.

Na virada de lados, a Imperial mostrou que ainda tinha jogo e conseguiu uma vitória tranquila no segundo pistol para seguir sonhando na Nuke. A BIG tentou frustrar os planos dos brasileiros com a vitória no primeiro armado, mas a Imperial, liderada pela excelente atuação de Fernando "fer" Alvarenga, passou a jogar muito melhor como CT e começou a emplacar uma sequência de rounds. Infelizmente, a situação era muito difícil, e a BIG conseguiu fazer as rodadas necessárias para fechar a Nuke em 16–11.

3 de 3 Imperial não teve chances na Nuke contra a BIG e iniciou o Legends Stage como derrota — Foto: Divulgação/PGL Imperial não teve chances na Nuke contra a BIG e iniciou o Legends Stage como derrota — Foto: Divulgação/PGL

Resultados da primeira rodada

Heroic 16 x 11 Team Liquid

16 x 11 Team Liquid Copenhagen Flames 16 x 14 Bad News Eagles

16 x 14 Bad News Eagles Ninjas in Pyjamas 16 x 4 Team Vitality

16 x 4 Team Vitality Cloud9 16 x 12 Outsiders

16 x 12 Outsiders FaZe Clan 8 x 16 ENCE

FURIA Esports 12 x 16 Team Spirit

Natus Vincere 19 x 17 G2 Esports

19 x 17 G2 Esports BIG 16 x 11 Imperial Esports

Próximos jogos

Os duelos da segunda rodada já foram definidos e acontecerão ainda neste sábado (14) a partir das 12h, no horário oficial de Brasília. Vale lembrar que o mundial de CS:GO utiliza do formato suíço nessa fase. Isso significa que as equipes que venceram na primeira rodada enfrentarão oponentes que se saíram vitoriosas também. Ao mesmo tempo, haverá os duelos entre as equipes que foram derrotadas na primeira fase. Veja como ficaram esses confrontos:

Equipes 1–0 (uma vitória)

Heroic x Spirit (13h)

Copenhagen Flames x ENCE (14h15)

BIG x Natus Vincere (15h30)

Cloud9 x Ninjas in Pyjamas (16h45)

Equipes 0–1 (uma derrota)

Team Vitality x Outsiders (13h)

FaZe Clan x Bad News Eagles (14h15)

FURIA Esports x Team Liquid (15h30)

x Team Liquid (15h30) G2 Esports x Imperial Esports (16h45)