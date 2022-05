PGL Major Antwerp 2022: FURIA perde para a NiP e fica em situação difícil

O segundo mapa também começou dramático para a FURIA como CT. Foi mais uma derrota decidida no detalhe no primeiro pistol, e mais uma vez com a NiP assumindo o controle do jogo. No entanto, quando os suecos chegaram ao 4–0 no placar, os brasileiros buscaram uma vitória perfeita, sem perder jogadores, para sair do zero. Depois, Kaike "KSCERATO" Cerato, com um 3K, e Rafael "saffee" Costa, fazendo o clutch em um complicado retake, não deixaram a NiP se afastar no placar. A insistência dos brasileiros foi recompensada com a virada no último round dessa metade para ficar com o 8–7.