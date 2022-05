PGL Major Antwerp 2022: FURIA perde para a Spirit e está eliminada

A FURIA Esports perdeu para a Team Spirit, nesta quinta-feira (19), e está eliminada do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A série melhor de três partidas (MD3) foi válida pelas quartas de final dos playoffs do Major e definiu a rival da FaZe Clan nas semifinais. A FURIA fez uma boa apresentação na série, mas a Spirit se manteve muito regular após sua excelente campanha no Legends Stage e frustrou os torcedores brasileiros ao ficar com a vitória no confronto por 2–0. As parciais foram de 16–12, na Vertigo , e 16–8, na Ancient.

Apesar da derrota, a FURIA deixou o PGL Major Antwerp 2022 entre as oito melhores equipes da competição e levou a premiação de US$ 35 mil (cerca de R$ 170 mil). Vale lembrar que a final do Major acontece no domingo (22) e terá transmissão nos canais de Alexandre "Gaules" Borba, Jean "mch" Michel D'Oliveira e Victor "VelhoVamp1" Taube na Twitch. A PGL também transmite em seus canais na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os destaques da série entre FURIA e Spirit.

1 de 3 FURIA não conseguiu superar a Spirit e deu adeus para o PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL FURIA não conseguiu superar a Spirit e deu adeus para o PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

👉 Qual é o melhor computador para rodar CS:GO? Saiba no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Vertigo)

No mapa de escolha da FURIA, quem ditou o ritmo no começo foi a Team Spirit. Robert "Patsi" Isyanov liderou sua equipe nos abates nos dois primeiros rounds e ajudou a colocar pressão no time brasileiro. Logo em seguida, a FURIA encontrou a vitória em dois armados para chegar ao empate e se aproveitou do econômico adversário para virar o placar para 3–2.

No entanto, a Spirit, que escolheu começar como TR, se mostrou preparada para encarar esse half e surpreendeu a FURIA com avanços rápidos para emplacar cinco rodadas na sequência. Foi nesse momento que Rafael "saffee" Costa chamou a responsabilidade para vencer confrontos importantes e abrir o caminho para a FURIA encerrar essa metade por 8–7 de virada.

No segundo pistol, uma rodada equilibrada e confusa, mas que foi boa para FURIA graças aos dois abates finais de André "drop" Abreu no limite do tempo. A Spirit respondeu bem com um forçado no round seguinte e com um clutch feito pelo jogador Boris "magixx" Vorobyev. A FURIA viu sua adversária abrir 11–8 no marcador, buscou a recuperação a partir do primeiro armado desse half e virou para 12–11.

2 de 3 S1ren contabilizou 28 abates e liderou sua equipe para a vitória na Vertigo — Foto: Divulgação/PGL S1ren contabilizou 28 abates e liderou sua equipe para a vitória na Vertigo — Foto: Divulgação/PGL

Infelizmente, Abdulkhalik "degster" Gasanov começou a encaixar sua AWP e fez eliminações importantes para punir os avanços dos brasileiros. Pavel "s1ren" Ogloblin também deixou sua marca na Vertigo com 28 abates, e a Spirit fechou o mapa em 16–12.

Mapa 2 (Ancient)

Bastou apenas o primeiro pistol para Abdulkhalik "degster" Gasanov mostrar que o intervalo de um mapa para o outro não faria ele perder o ritmo do primeiro mapa e abriu a rodada com um 3K para colocar sua equipe na vantagem. A dupla André "drop" Abreu e Yuri "yuurih" Boian conseguiram trazer a primeira vitória da FURIA no primeiro armado da Ancient com dois abates para cada, mas o bom momento da Team Spirit não foi quebrado de imediato.

Os brasileiros ainda precisaram perder mais duas rodadas para embalar no mapa e virar para 6–4 no placar. Porém, a Spirit soube responder para devolver a virada para cima da FURIA e encerrar esse half na vantage por 8–7.

3 de 3 FURIA não conseguiu a vitória em seu mapa de escolha e foi eliminada do Major — Foto: Divulgação/PGL FURIA não conseguiu a vitória em seu mapa de escolha e foi eliminada do Major — Foto: Divulgação/PGL

No segundo pistol, Boris "magixx" Vorobyev voltou a ser um problema, fez um 3K e colocou a FURIA em uma situação complicada. No primeiro armado da metade, os brasileiros tinham a chance de se reerguer, mas muitos jogadores caíram rápido no avanço para o bomb, não conseguiram fazer o plant, e a Spirit chegou ao 11–7. A equipe russa seguiu a fazer um excelente CT e executou retakes precisos para impedir qualquer reação da FURIA e se manter na frente no placar. Os brasileiros não conseguiram se reerguer e foram derrotados por 16–8.