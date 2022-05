PGL Major Antwerp 2022: FURIA vence a BIG e fica próxima do Champions Stage

A FURIA Esports venceu a BIG, neste domingo (15), e avançou no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Os brasileiros chegaram no duelo precisando da vitória para fugir da série de eliminação e se aproximar ainda mais do Champions Stage, a última fase do Major. A FURIA teve uma ótima atuação na Vertigo e ainda contou com um belo clutch de Rafael "saffee" Costa para dar ainda mais tranquilidade no confronto. Apesar de um pequeno susto na segunda metade, a equipe brasileira fechou o mapa em 16–10 para ficar somente a uma vitória da próxima fase.

Os brasileiros voltam a jogar nesta segunda-feira (16), mas o jogo e o horário só serão definidos após o final da terceira rodada. A PGL transmite os jogos ao vivo na Twitch e no YouTube. Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também transmitem o torneio em seus canais na Twitch. Confira, a seguir, os detalhes da partida entre FURIA e BIG.

🎮

1 de 2 FURIA superou a BIG pelo Legends Stage e se recuperou de vez no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL FURIA superou a BIG pelo Legends Stage e se recuperou de vez no Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

A confiança da FURIA na Vertigo foi demonstrada logo no primeiro pistol. Rafael "saffee" Costa e Kaike "KSCERATO" Cerato lideraram a equipe nesse primeiro round e garantiram essa vantagem econômica inicial como TR. No primeiro armado, a BIG encaixou o retake no bombsite B para sair do zero no placar, mas não foi o suficiente para interromper o bom momento da FURIA. Depois de levar a rodada seguinte, a FURIA contou com um clutch 1v3 do jogador saffe para seguir dominante nessa metade, finalizada em 12–3.

Na virada de lados, a FURIA foi derrotada no pistol, mas bastou fazer um round armado para voltar rapidamente ao caminho das vitórias. A BIG ainda tentou responder e se mostrou com um lado TR bem mais superior do que seu CT. Porém, foi apenas um pequeno susto para a FURIA, que logo buscou a recuperação e ainda teve o jogador KSCERATO fazendo um 4K para acabar com as esperanças da BIG e fechar a Vertigo em 16–10.

2 de 2 Grande atuação na Vertigo deixou a FURIA a apenas uma vitória de chegar ao Champions Stage — Foto: Divulgação/PGL Grande atuação na Vertigo deixou a FURIA a apenas uma vitória de chegar ao Champions Stage — Foto: Divulgação/PGL

O Legends Stage continua neste domingo (15) com as definições duas duas primeiras classificadas para o Champions Stage e as duas primeiras eliminadas dessa fase. A Imperial Esports fará sua revanche contra a Bad News Eagles em uma série melhor de três partidas (MD3) valendo a permanência no Legends. A previsão é que a série comece às 13h15, no horário oficial de Brasília.