PGL Major Antwerp 2022: Imperial e MIBR encerram 1º dia com vitória

Imperial Esports e MIBR estrearam nesta segunda-feira (9) no Challengers Stage do PGL Major Antwerp 2022 , mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A campanha das equipes brasileiras não começou bem e ambas foram derrotadas em seus primeiros compromissos. Enquanto a Imperial não conseguiu se impor contra a Team Spirit, a MIBR teve um confronto mais equilibrado contra a Outsiders, mas não foi o suficiente. Na segunda rodada, o atual time de FalleN conseguiu se recuperar com vitória sobre a Team Liquid, e a MIBR derrotou a 9z Team para respirar aliviada no final do primeiro dia de Major também.

A dupla brasileira volta a jogar pelo Challengers Stage nesta terça-feira (10). Vale lembrar que jogos estão sendo transmitidos pelos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também fazem a transmissão do evento na Twitch. A seguir, você confere os detalhes do primeiro dia de PGL Major Antwerp 2022.

1 de 3 Imperial e MIBR encerraram primeiro dia do Major com uma vitória e uma derrota — Foto: Divulgação/PGL Imperial e MIBR encerraram primeiro dia do Major com uma vitória e uma derrota — Foto: Divulgação/PGL

Primeira rodada

A primeira brasileira a estrear foi a Imperial Esports. O duelo foi realizado na Dust2 contra a forte equipe da Team Spirit, da Rússia. Os brasileiros tiveram dificuldades em encaixar seu lado CT e viram a Team Spirit abrir 6–1 no marcador. Vinicius "VINI" Figueiredo e Lincoln "fnx" Lau apareceram com boas jogadas para equilibrar o confronto, mas Robert "Patsi" Isyanov frustrou a reação brasileira e assegurou o 10–5 nessa metade. Infelizmente, o TR da Imperial também não encaixou e a Spirit, liderada pelo talentoso Abdulkhalik "degster" Gasanov, confirmou uma vitória tranquila por 16–6.

Logo em seguida, foi a vez da MIBR subir ao palco para jogar contra a Outsiders em mais um confronto na Dust2. Começando com um 3K de Matheus "Tuurtle" Anhaia no round pistol, a equipe brasileira abriu uma boa vantagem como TR e chegou a 5–1 no marcador. No entanto, a Outsiders contou com abates precisos de Aleksei "Qikert" Golubev para emplacar sete rounds em sequência nessa metade, que se encerrou 8–7 após a MIBR acordar na reta final. Na virada de lados, a Outsiders se manteve superior e chegou ao map point. Os brasileiros resistiram e por pouco não forçaram a prorrogação, mas foram derrotados por 16–14.

2 de 3 MIBR perdeu após jogo muito disputado contra a Outsiders — Foto: Divulgação/PGL MIBR perdeu após jogo muito disputado contra a Outsiders — Foto: Divulgação/PGL

Ao lado de Imperial e MIBR, todas as equipes classificadas pelo RMR das Américas foram derrotadas em suas estreias. Complexity, Team Liquid e 9z Team também não conseguiram vencer, e a primeira rodada foi dominada pelas equipes da Europa. Veja os resultados:

Team Vitality 16 x 1 Complexity Gaming

16 x 1 Complexity Gaming Bad News Eagles 16 x 14 Eternal Fire

16 x 14 Eternal Fire G2 Esports 16 x 6 Team Liquid

16 x 6 Team Liquid forZe 16 x 9 Renegades

16 x 9 Renegades Astralis 16 x 2 IHC Esports

16 x 2 IHC Esports Imperial 6 x 16 Team Spirit

MIBR 14 x 16 Outsiders

ENCE 16 x 7 9z Team

Segunda rodada

A segunda rodada de jogos desta segunda-feira (9) contou com a primeira prorrogação dessa fase. Ela veio com a vitória da G2 Esports sobre a Team Spirit por 19–17. Depois, a Complexity trouxe o primeiro resultado positivo para as Américas após derrotar a IHC Esports. O Brasil retornou ao palco com a Imperial Esports, que encarou a Team Liquid. Com Fernando "fer" Alvarenga liderando nos abates, o duelo parecia fácil para os brasileiros, mas uma inesperada derrota em um round forçado criou um ar mais dramático. Apesar do susto, a Imperial se recompôs na virada de lados e dominou o confronto como TR para conquistar sua primeira vitória no Major.

A MIBR encarou seu segundo compromisso contra a 9z Team em mais um duelo entre equipes das Américas. Dessa vez, a partida não teve domínio para nenhum dos lados e teve seu resultado totalmente em aberto na primeira metade, que teve a 9z com a vantagem mínima de 8–7. Como TR, a MIBR venceu o pistol, mas viu um desastre acontecer após ver Maximiliano "max" Gonzalez garantir praticamente sozinho um econômico para sua equipe. Embora essa derrota tenha sido impactante, os brasileiros buscaram uma grande recuperação e contaram com um clutch de Matheus "Tuurtle" Anhaia para confirmar a vitória por 16–14.

3 de 3 Mais tranquilas após as vitórias, Imperial e MIBR voltam a jogar nesta terça-feira (10) — Foto: Divulgação/Imperial Mais tranquilas após as vitórias, Imperial e MIBR voltam a jogar nesta terça-feira (10) — Foto: Divulgação/Imperial

Confira os resultados da segunda rodada:

G2 Esports 19 x 17 Team Spirit

19 x 17 Team Spirit Eternal Fire 16 x 2 Renegades

16 x 2 Renegades forZe 16 x 7 Bad News Eagles

16 x 7 Bad News Eagles Complexity Gaimng 16 x 13 IHC Esports

16 x 13 IHC Esports ENCE 16 x 6 Outsiders

16 x 6 Outsiders Imperial Esports 16 x 10 Team Liquid

16 x 10 Team Liquid Astralis 8 x 16 Team Vitality

MIBR 16 x 14 9z Team

Próximos jogos

O PGL Major Antwerp 2022 continua na terça-feira (10). Com o formato suíço, as partidas são definidas com base nos resultados de cada equipe. Ou seja, times com os mesmos resultados até então se enfrentarão na próxima rodada. Vale destacar que as equipes que já conquistaram duas vitórias vão se classificar para o Legends Stage caso vençam sua próxima partida, enquanto equipes com duas derrotas serão eliminadas com um novo revés. Veja como ficaram os encontros dos jogos de terça-feira (10) do Major:

Equipes 1–1 (uma vitória e uma derrota)

Imperial Esports x Bad News Eagles (7h)

x Bad News Eagles (7h) Team Spirit x Eternal Fire (7h)

MIBR x Astralis (8h15)

x Astralis (8h15) Complexity Gaming x Outsiders (8h15)

Equipes 2–0 (duas vitórias e nenhuma derrota)

Team Vitality x forZe (9h30)

ENCE x G2 Esports (13h15)

Equipes 0–2 (nenhuma vitória e duas derrotas)

Renegades x IHC Esports (9h30)

Team Liquid x 9z Team (13h15)