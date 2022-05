PGL Major Antwerp 2022: Imperial e MIBR jogam no 2° dia; veja tabela

Imperial Esports e MIBR voltam a jogar nesta terça-feira (10) pelo PGL Major Antwerp 2022, mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). No momento, a dupla brasileira se encontra com uma vitória e uma derrota no Major e vai enfrentar equipes que alcançaram o mesmo desempenho no encerramento do primeiro dia. A Imperial terá pela frente a Bad News Eagle, do Kosovo, no duelo que abre o segundo dia. O jogo começa às 7h, no horário de Brasília. Logo em seguida, às 8h15, a MIBR vai encarar a equipe da Astralis, da Dinamarca. Os confrontos serão decididos em partidas únicas, assim como foi no primeiro dia.