PGL Major Antwerp 2022: Imperial e MIBR precisam vencer jogos do 3° dia

Imperial Esports e MIBR voltam a jogar pelo Challengers Stage do PGL Major Antwerp 2022 , mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , nesta quarta-feira (11). Enquanto o time de FalleN vai enfrentar a IHC Esports, a MIBR jogará contra a Eternal Fire. Diferentemente de seus compromissos anteriores, os próximos confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). A mudança acontece porque os duelos valem a permanência das equipes no torneio. A regra também se aplica para as partidas que terão em jogo a classificação para a próxima fase, o Legends Stage.

A transmissão da competição segue sendo realizada nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Você também pode acompanhar os jogos nas canais de streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, na Twitch. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o terceiro dia do Major.

1 de 1 Imperial e MIBR chegam no terceiro dia de PGL Major Antwerp 2022 para lutar pela permanência e seguir sonhando com o Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL Imperial e MIBR chegam no terceiro dia de PGL Major Antwerp 2022 para lutar pela permanência e seguir sonhando com o Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL

Resumo da rodada de terça-feira (10)

O dia também teve como destaques Team Vitality e G2 Esports assegurando suas vagas no Legends Stage, e também as eliminações da Renegades e da 9z Team do Major. Confira os resultados do dia:

Equipes 1–1 (MD1)

Team Spirit 16 x 11 Eternal Fire

16 x 11 Eternal Fire Bad News Eagles 16 x 12 Imperial

16 x 12 Imperial Astralis 16 x 13 MIBR

16 x 13 MIBR Complexity Gaming 9 x 16 Outsiders

Equipes 0–2 (MD3)

Renegades 0 x 2 IHC Esports

Team Liquid 2 x 0 9z Team

Equipes 2–0 (MD3)

Team Vitality 2 x 1 forZe

2 x 1 forZe ENCE 1 x 2 G2 Esports

Calendário

Os confrontos de quarta-feira (11) e seus respectivos horários já foram definidos. O terceiro dia do mundial de CS:GO contará com duelos entre equipes com campanhas 2–1 (duas vitórias e uma derrota) e entre equipes com desempenho 1–2 (uma vitória e duas derrotas). Vale lembrar que todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Veja como ficou o cronograma de quarta-feira (11):

Equipes 2–1

Astralis x Team Spirit (7h)

forZe x Outsiders (10h45)

ENCE x Bad News Eagles14h30

Equipes 1–2

Imperial Esports x IHC Esports (7h)

x IHC Esports (7h) Complexity Gaming x Team Liquid (10h45)

MIBR x Eternal Fire (14h30)

O que acontece após o 3° dia?

O terceiro dia de PGL Major Antwerp 2022 vai decidir mais três equipes classificadas e mais três eliminadas. Como mencionado, as equipes que estão 1–2, caso da MIBR e da Imperial Esports, estarão eliminadas se forem derrotadas. Em caso de vitória, essas equipes continuarão vivas no torneio e voltarão a jogar na quinta-feira (12) no último dia de Challengers Stage.

Para as equipes que estão 2–1, a vitória na série melhor de três partidas (MD3) de quarta-feira (11) assegurará a classificação para a próxima fase, o Legends Stage. As equipes derrotadas retornarão ao palco na quinta-feira (12), ao lado das outras participantes 2–2, para disputar pelas últimas vagas no Legends Stage, que começa no sábado (14).