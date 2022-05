PGL Major Antwerp 2022: Imperial vence a forZe e está no Legends Stage

A Imperial Esports venceu a forZe, nesta quinta-feira (12), e conquistou a classificação para o Legends Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A previsão era que a série melhor de três partidas (MD3) fosse bastante complicada para os brasileiros, que encaravam uma forte equipe da Europa. No entanto, a Imperial emplacou um primeiro mapa avassalador e adquiriu confiança no duelo seguinte para confirmar uma vitória controlada por 2–0. As parciais foram de 16–5, na Overpass , e 16–5, na Mirage .

A equipe brasileira vai estrear na segunda fase do mundial já no próximo sábado (14). Você pode acompanhar aos jogos nos canais da PGL na Twitch e no YouTube, e também nos canais de streamers como Alexandre "Gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira na Twitch. Confira, a seguir, os destaques da série entre Imperial e forZe.

1 de 3 Imperial venceu a forZe por 2–0 e está no Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL Imperial venceu a forZe por 2–0 e está no Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 1 (Overpass)

A Imperial decidiu por um começo veloz na Overpass. Foi um pistol muito rápido, sem perder jogadores, e mais duas vitórias sem sustos para abrir 3–0. No primeiro armado, os brasileiros jogaram na paciência, respeitaram o ritmo da forZe e fizeram uma entrada cirúrgica no bombsite A para chegar ao quarto ponto. A Imperial emplacou mais três rounds em sequência, até Aleksandr "KENSI" Gurkin fazer um 3K pela A e buscar o primeiro round para a forZe. No entanto, a equipe brasileira se manteve com uma atuação dominante e fechou esse half com uma boa vantagem de 11–4.

No segundo pistol, a Imperial, como CT, sofreu um susto, mas Lincoln "fnx" Lau mostrou toda sua experiência para levar a forZe ao erro e garantir o retake no bombsite B. Os brasileiros seguiram dando aulas na Overpass e não deram qualquer chance para seus adversários reagirem. O resultado foi um tranquilo 16–5 para iniciar bem essa série MD3.

2 de 3 Com um rating 2.0 de 1.72, FalleN foi o destaque na Overpass — Foto: Divulgação/PGL Com um rating 2.0 de 1.72, FalleN foi o destaque na Overpass — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 2 (Mirage)

A Mirage foi o mapa em que a Imperial sofreu sua única derrota na série contra a IHC Esports, na quarta-feira (11). Porém, a equipe, como CT, mostrou uma clara evolução no mapa, que foi escolha da forZe. A começar pelo 4K de Lincoln "fnx" Lau já no primeiro pistol e uma nova sequência de vitórias. Semelhante ao que aconteceu na Overpass, Aleksandr "KENSI" Gurkin voltou a trazer o primeiro ponto para sua equipe, mas os brasileiros permaneceram firmes até o 5–1. Apesar de a forZe iniciar uma recuperação, a Imperial conseguiu manter o bom momento e fechar essa metade em 10–5.

Na virada de lados, a equipe brasileira, como TR, fez novamente um pistol perfeito, viu a forZe fazer um forçado no round seguinte e aproveitou para quebrar a economia adversária. Com o placar 13–5, a forZe fez um bom início no primeiro round armado, mas fnx e Gabriel "FalleN" Toledo ignoraram a desvantagem e buscaram a vitória no after plant da B. A derrota abalou a forZe, que não se encontrou mais na Mirage e viu os brasileiros fazerem um novo 16–5 para fechar o mapa.

3 de 3 Imperial fez uma série dominante e se classificou para a segunda fase do Major — Foto: Divulgação/PGL Imperial fez uma série dominante e se classificou para a segunda fase do Major — Foto: Divulgação/PGL

O Legends Stage é a segunda fase do PGL Major Antwerp 2022. Oito equipes já tinham se classificado para essa fase antecipadamente. Entre elas, a FURIA Esports, que conquistou essa classificação por ter vencido o RMR das Américas. O Legends Stage acontece entre os dias 14 e 17 de maio e vai definir as oito equipes classificadas para o Champions Stage, os playoffs do mundial.