PGL Major Antwerp 2022: MIBR e Imperial perdem e se complicam no mundial

Os brasileiros voltam a jogar nesta quarta-feira (11) e precisam da vitória para seguirem vivos no Major. Vale lembrar que o torneio é transmitido ao vivo nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Streamers brasileiros, como Alexandre "gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também transmitem o torneio em seus canais na Twitch.

Imperial x Bad News Eagles (Vertigo)

Os brasileiros tiveram um começo complicado como TR na Vertigo. No pistol, houve o plant da bomba, mas a Bad News Eagles emplacou um retake quase perfeito para ficar com o primeiro ponto. Depois, dois forçados para a Imperial, que não conseguiu capitalizar e viu a bNE abrir 6–0 no marcador. Uma pausa tática antes de um round armado foi o suficiente para os brasileiros saírem do zero, mas os jogadores Genc "gxx-" Kolgeci e Rigon "rigoN" Gashi frustraram a tentativa de reação da Imperial e mantiveram a bNE com uma larga vantagem nessa primeira metade, finalizada em 13–2.

A equipe brasileira começou bem na segunda metade e venceu seu primeiro pistol do Major. A vitória animou os jogadores brasileiros, que garantiram o round no econômico da bNE e emplacaram mais um ponto no primeiro armado para adquirir confiança na Vertigo e chegar ao 13–7. A bNE encontrou dois rounds para chegar ao map point, enquanto a Imperial resistiu, em especial com o clutch de Vinicius "VINI" Figueiredo. No final, a equipe de Kosovo surpreendeu em um forçado e confirmou a vitória por 16–12.

MIBR x Astralis (Overpass)

Confiante após sua vitória contra a 9z Team, a MIBR retornou para a Overpass no duelo contra a Astralis. A decisão deu certo no pistol, onde os brasileiros venceram com uma boa entrada pelo bombsite A. No entanto, os dinamarqueses arriscaram um forçado no round seguinte e, nos abates de Scout de Asger "Farlig" Jensen, encontrou a vitória e passou a gostar do duelo. Foram sete rounds seguidos, até a MIBR acertar uma nova entrada no bombsite A e interromper essa sequência. Porém, a Astralis seguiu superior e fechou essa metade em 12–3.

No lado CT, Marcelo "chelo" Cespedes e Jhonatan "JOTA" Willian lideraram a MIBR para vencer seu segundo pistol na Overpass e dar o primeiro passo para a reação. Os brasileiros devolveram a mesma sequência de sete rounds para diminuir a vantagem para 12–10. A Astralis quebrou a sequência, mas, no round seguinte, Matheus "Tuurtle" Anhaia apareceu com um 4K para manter o bom momento da MIBR. Infelizmente, Kristian "k0nfig" Wienecke frustrou um retake dos brasileiros com um rápido 3K e quebrou a economia da MIBR, garantindo a vitória da Astralis por 16–13.

Resultados da terceira rodada (equipes 1–1)

Havia mais duas equipes com a campanha 1–1 (uma vitória e uma derrota) jogando na manhã desta terça-feira (10). Team Spirit, que derrotou a Imperial no primeiro dia de Major, venceu a Eternal Fire, da Turquia, por 16–11 e confirmou que sua Dust2 pode ser um grande problema para as equipes na competição. Depois, a Outsiders derrotou a Complexity Gaming por 16–9 na Overpass. Os norte-americanos até tiveram um bom começo como TR, mas a Outsiders se mostrou bem superior para virar o jogo e ficar com a vitória.

Os horários dos jogos de quarta-feira (11) serão definidos após as próximas séries dessa terça-feira (10) serem finalizadas. Veja os jogos que ainda restam:

Equipes 2–0 (duas vitórias e nenhuma derrota)

Team Vitality x forZe (9h50)

ENCE x G2 Esports (13h15)

Equipes 0–2 (nenhuma vitória e duas derrotas)

Renegades x IHC Esports (9h50)

Team Liquid x 9z Team (13h15)