PGL Major Antwerp 2022: MIBR vence a Eternal Fire e avança no mundial

A MIBR venceu a Eternal Fire, nesta quarta-feira (11), e está na última rodada do Challengers Stage no PGL Major Antwerp 2022 , mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Os brasileiros chegaram ao confronto sabendo do risco da eliminação em caso de derrota e tiveram uma ótima atuação contra a forte equipe liderada por İsmailсan "XANTARES" Dörtkardeş. Apesar de momentos difíceis durante a série melhor de três partidas (MD3), a MIBR foi superior e conquistou a vitória por 2–0, parciais de 16–13, na Vertigo , e 16–11, na Nuke .

A próxima série da MIBR acontece nesta quinta-feira (12). Uma nova vitória vai garantir a equipe brasileira na próxima fase, o Legends Stage, enquanto a derrota acarretará na eliminação. Os confrontos são transmitidos nos canais da PGL na Twitch e no YouTube. Streamers, como Alexandre "Gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira, também transmitem o evento na Twitch. A seguir, você confere os destaques do duelo entre MIBR e Eternal Fire.

1 de 3 MIBR vence a Eternal Fire e mantém vivo o sonho do Legends Stage no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL MIBR vence a Eternal Fire e mantém vivo o sonho do Legends Stage no PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 1 (Vertigo)

A Vertigo foi escolha da Eternal Fire, mas quem controlou a partida no começo foi a MIBR. Liderada por Jhonatan "JOTA" Willian, a equipe brasileira não encontrou dificuldades em realizar um dominante lado CT, deixou os turcos sem reação no confronto e logo abriu 6–0. A Eternal Fire só conseguiu ensaiar uma recuperação quando seu principal jogador, İsmailсan "XANTARES" Dörtkardeş, encaixou sua mira e fez um 3K para tirar sua equipe do zero. Depois, a MIBR marcou seu sétimo ponto, antes da partida sofrer uma longa pausa técnica. Os turcos conseguiram achar três rounds após a interrupção, mas a MIBR venceu um econômico e manteve o bom momento até fechar a metade em 11–4.

No segundo pistol, a MIBR conseguiu um plant muito rápido no bombsite A, mas a Eternal Fire teve sucesso em seu retake para chegar ao seu quinto ponto e depois emplacar mais dois em sequência. Nesse momento, a MIBR conseguiu a economia necessária para um round armado e realizou uma nova boa entrada no bombsite A, dessa vez com sucesso. A Eternal Fire se manteve superior, mas os brasileiros, pacientes, souberam guardar armas na hora certa e buscar rounds quando possível. Essa paciência foi recompensada com um grande clutch de Raphael "exit" Lacerda no map point, que garantiu a vitória da MIBR por 16–13.

2 de 3 Clutch em situação 1v3 de Exit assegurou a vitória da MIBR na Vertigo — Foto: Reprodução/PGL Clutch em situação 1v3 de Exit assegurou a vitória da MIBR na Vertigo — Foto: Reprodução/PGL

Mapa 2 (Nuke)

A segunda partida foi no mapa de escolha da MIBR, a Nuke. Eternal Fire, como CT, buscou a vitória nos dois primeiros rounds, mas logo Matheus "Tuurtle" Anhaia apareceu em um 1v2 para garantir o after plant e tirar a MIBR do zero. Apesar de a equipe turca chegar à terceira vitória no round seguinte, Marcelo "chelo" Cespedes garantiu o round forçado da MIBR com dois excelentes abates de abertura. A Eternal Fire conseguiu resistir ao bom momento da MIBR, mas Tuurtle apareceu novamente para diminuir o prejuízo dessa metade ao buscar um 3K em um round quase perdido. Graças a essa jogada, a vantagem dos turcos foi de apenas 9–6.

Na virada de lados, Raphael "exit" Lacerda voltou a brilhar com um 3K no pistol e abriu o caminho para a equipe brasileira chegar ao empate e na virada logo em 10–9 logo em seguida. A Eternal Fire se mostrou abalada após a virada e simplesmente não conseguiu repetir o mesmo desempenho que teve como CT. A MIBR teve apenas um pequeno susto na reta final, em que a equipe turca esboçou uma reação, mas o jogador "exit" estava lá novamente para frustrar seus adversários em um clutch 1v2. Assim, os brasileiros venceram na Nuke por 16–11 para seguirem vivos no Major.

3 de 3 Tuurtle foi decisivo na Nuke para assegurar a vitória da MIBR no mapa e na série — Foto: Divulgação/PGL Tuurtle foi decisivo na Nuke para assegurar a vitória da MIBR no mapa e na série — Foto: Divulgação/PGL

As três últimas séries do Challengers Stage acontecem nesta quinta-feira (12). Além da MIBR, a Imperial Esports, que venceu a IHC Esports nesta quarta-feira (11), também terá a última chance de avançar ao Legends Stage. A segunda fase, que já conta com a presença da FURIA Esports, acontece entre os dias 14 e 17 de maio e confirmará as equipes que avançarão para o Champions Stage. O mundial de CS:GO contou inicialmente com 24 equipes participantes e possui uma premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).