PGL Major Antwerp 2022: veja como assistir à final entre FaZe e Na'Vi

1 de 3 Título do PGL Major Antwerp 2022 será decidido entre FaZe e Na'Vi — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL Título do PGL Major Antwerp 2022 será decidido entre FaZe e Na'Vi — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL

Como saber se um PC roda CS:GO? Veja dicas no Fórum do TechTudo.

FaZe Clan

A FaZe Clan é a atual líder do ranking da HLTV, o principal quando o assunto é CS:GO. Essa liderança rendia para a equipe um certo favoritismo antes mesmo do Major começar. No entanto, acabou fugindo às expectativas com a derrota para ENCE por 16–8, na Mirage, logo em sua estreia no Legends Stage. Apesar disso, a FaZe buscou a recuperação nas rodadas seguintes. Liderada pelo veterano Finn "karrigan" Andersen e contando com Håvard "rain" Nygaard, o esquadrão europeu emplacou três vitórias na sequência e chegou ao Champions Stage.

Em sua estreia nos playoffs, uma série melhor de três partidas (MD3) contra a Ninjas in Pyjamas. A FaZe conseguiu a vitória por 2–1 após vencer na Inferno, emplacando um total de nove rounds em sequência como CT. Depois, na semifinal, o duelo foi contra a Spirit. A FaZe venceu na Mirage por 16–13, mas seu segundo ponto veio na Dust2. Apesar das dificuldades, a FaZe venceu por 25–23 e carimbou a passagem para a final.

2 de 3 Liderada pelo experiente Karrigan, FaZe tentará levantar sua primeira taça de Major — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL Liderada pelo experiente Karrigan, FaZe tentará levantar sua primeira taça de Major — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL

Natus Vincere

A atual campeã mundial Natus Vincere chegou na final do PGL Major Antwerp 2022 de forma invicta, mas contou com confrontos muito complicados em sua trajetória. A começar pelo seu jogo de estreia no Legends Stage contra a G2 Esports, que foi decidido em um overtime na Mirage. Depois, vitória tranquila contra a BIG para avançar e encarar a Ninjas in Pyjamas no duelo valendo a vaga nos playoffs. A Na'Vi conquistou a vitória nessa MD3 por 2–1, finalizando sua campanha no Legends Stage com três vitórias em três confrontos disputados.

O primeiro compromisso da Na'Vi no Champions Stage foi contra a Heroic e contou com momentos de muita rivalidade entre o atual melhor do mundo Oleksandr "s1mple" Kostyliev e Casper "cadiaN" Møller. Foi uma MD3 decidida nos detalhes, mas que a Na'Vi levou a melhor por 2–1. No sábado (21), a equipe de s1mple não teve dificuldades em derrotar a ENCE na semifinal por 2–0 para chegar a sua segunda final de Major seguida.

3 de 3 s1mple vem liderando sua equipe no Major para buscar o segundo título seguido — Foto: Divulgação/PGL s1mple vem liderando sua equipe no Major para buscar o segundo título seguido — Foto: Divulgação/PGL

Com informações de HLTV e Liquipedia

Veja ainda: 5 jogos essenciais para Xbox que todo jogador deveria conhecer