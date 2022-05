PGL Major Antwerp 2022: veja times e jogos do Challengers Stage

O PGL Major Antwerp 2022, campeonato "mundial" de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , será realizado entre os dias 9 a 22 de maio na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Com 24 times na disputa e premiação total de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões), a 17ª edição do torneio começará pelo Challengers Stage. Essa fase acontece entre os dias 9 a 12 de maio, contando com oito times, entre eles os brasileiros da MIBR e Imperial Esports . A fase seguinte será a Legends Stage, que já tem presença do Brasil confirmada com a FURIA , além de nomes de peso como FaZe Clan e Cloud9 . A seguir, confira como assistir aos jogos da primeira parte do torneio,, os times participantes e o horário das partidas.

MiBR é um dos representantes do Brasil no torneio PGL Major Antwerp 2022

Onde assistir

O Major de Antuérpia, na Bélgica, terá transmissão em inglês pelos canais pgl e pgl_csgo da Twitch TV. Os fãs podem acompanhar a ação ainda pelo canal oficial da PGL no YouTube e pelo SteamTV. Vale lembrar que o streamer Alexandre "Gaules" Borba também transmitirá as partidas na Twitch, sobretudo de equipes nacionais.

Times

A Imperial Esports é um dos times que vai garantir o hype para os torcedores brasileiros no Major

Nesta etapa de abertura 16 times se enfrentam. São oito classificados como Challengers e oito como Contenders, status definidos com base no desempenho das equipes nos RMR de suas respectivas regiões. O Brasil tem dois representantes: MIBR e Imperial Esports, que garantiram vaga como Challengers após terminarem, respectivamente, em segundo e terceiro no RMR das Américas.

Completam a lista pelo lado dos Challengers: ENCE, G2 Esports, forZe, Astralis, Vitality e Bad News Eagles. Já os times Contenders são: Eternal Fire, Team Spirit, Outsiders, Complexity Gaming, IHC Esports, Renegades, Team Liquid e 9z Team.

Formato

Esta será a primeira vez que a cidade de Antuérpia sedia o icônico torneio de CS:GO organizado pela Valve

O Challengers Stage do Major de Antuérpia será disputado em formato suíço, considerado um dos mais igualitários do competitivo. Com os confrontos de abertura já definidos, os jogos dos rounds 2 a 5 serão definidos com base no chaveamento inicial das equipes, e no sistema Buchholz. Esse sistema classifica as equipes conforme a dificuldade de seus adversários nos rounds anteriores.

As partidas de eliminação e classificação para etapa seguinte serão jogadas numa melhor de três mapas (MD3). Todas as outras partidas serão definidas na melhor de um mapa (MD1). Com o final da etapa, os oito primeiros colocados passam para o Legends Stage, enquanto os oito times no final da tabela serão eliminados do Major.

Calendário

Segunda-feira, 9 de maio

- Round 1

07h - Vitality x Complexity (MD1)

07h - Bad News Eagles x Eternal Fire (MD1)

08h15 - G2 x Liquid (MD1)

08h15 - forZe x Renegades (MD1)

09h30 - Astralis x IHC (MD1)

09h30 - Imperial x Spirit (MD1)

10h45 - MIBR x Outsiders (MD1)

10h45 - ENCE x 9z (MD1)

- Round 2

12h - Jogo #1 (MD1)

12h - Jogo #2 (MD1)

13h15 - Jogo #3 (MD1)

13h15 - Jogo #4 (MD1)

14h30 - Jogo #5 (MD1)

14h30 - Jogo #6 (MD1)

15h45 - Jogo #7 (MD1)

15h45 - Jogo #8 (MD1)

Terça-feira, 10 de março

- Round 3

07h - Jogos #1 e #2 (MD1)

08h15 - Jogos #3 e #4 (MD1)

09h30 - Jogo #5 (MD3)

09h30 - Jogo #6 (MD3)

13h15 - Jogo #7 (MD3)

13h15 - Jogo #8 (MD3)

Quarta-feira, 11 de maio

- Round 4

07h - Jogo #1

07h - Jogo #2

10h45 - Jogo #3

10h45 - Jogo #4

14h30 - Jogo #5

14h30 - Jogo #6

Quinta-feira, 12 de maio

- Round 5

07h - Jogo #1

10h45 - Jogo #2

14h30 - Jogo #3

A próxima etapa

A emoção para o torcedor brasileiro continua, pois a FURIA jogará o Legends Stage

O Legends Stage acontece entre os dias 14 e 17 de maio, e, além dos classificados da Challengers, terá a presença de oito times já confirmados: os brasileiros da FURIA, vencedora do RMR das Américas, e os europeus da Heroic, Copenhagen Flames, BIG, Cloud9, FaZe, Ninjas in Pyjamas (NiP) e Natus Vincere (Na'Vi). Os oito melhores times desta etapa então seguirão para o Champions Stage, onde será definido o campeão do Major.

