PGL Major Antwerp 2022: veja times nos playoffs, tabela de jogos e formato

Os streamers brasileiros Alexandre "Gaules" Borba, Jean "mch" Michel D'Oliveira e Victor "VelhoVamp1" Taube fazem a transmissão ao vivo do PGL Major Antwerp em português em seus canais na Twitch . Vale destacar que Gaules quebrou o recorde brasileiro entre todas as plataformas de streaming ao superar a marca de 700 mil espectadores simultâneos durante a partida entre Imperial Esports e Cloud9 . A PGL também faz a transmissão em seus canais oficiais na Twitch e no YouTube .

Além da FURIA Esports, o Champions Stage do PGL Major Antwerp 2022 contará com Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan, Team Spirit, ENCE, Copenhagen Flames e Heroic. Os confrontos foram definidos com base no desempenho das equipes no Legends Stage. Em resumo, o time que se classificou de forma invicta, com três vitórias em três jogos disputados, enfrentará um oponente que deixou o Legends com a campanha 3–2, três vitórias e duas derrotas. Ao mesmo tempo, equipes 3–1, três vitórias e uma derrota, se enfrentarão.