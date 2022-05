Pix da Caixa indisponível? Clientes relatam problemas no serviço

O Pix da Caixa Econômica Federal não está funcionando na manhã desta sexta-feira (6), segundo relatos de usuários nas redes sociais. Clientes afirmam que tentaram transferir valores por meio do sistema de pagamentos instantâneos do aplicativo, mas não conseguiram concluir a operação devido à instabilidade do serviço. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que a pane começou por volta das 9h (horário de Brasília).

Em nota enviada ao TechTudo às 11h35, a Caixa reconheceu o problema e disse que a instabilidade já foi resolvida. "A CAIXA informa que a operação de Pix do banco está operando normalmente. No início da manhã desta sexta-feira (06/05) foi registrada uma breve intermitência no serviço, que foi prontamente restabelecido", afirmou a empresa.

1 de 2 App da Caixa Econômica Federal enfrenta instabilidade — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo App da Caixa Econômica Federal enfrenta instabilidade — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo

Em geral, usuários que tentam fazer um Pix por meio do app da Caixa, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), se deparam com a mensagem "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes". Há também relatos de clientes que, apesar de terem visualizado a mensagem de erro durante a operação, tiveram o dinheiro debitado da conta corrente.

De acordo com a ferramenta Google Trends, que monitora as buscas no Google em tempo real, as pesquisas por "Pix Caixa indisponível" e "Caixa não está fazendo Pix hoje" registraram aumento repentino na última hora.

2 de 2 Termo "Pix Caixa não funciona hoje" está em alta no Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Termo "Pix Caixa não funciona hoje" está em alta no Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Diante da instabilidade do serviço, clientes da Caixa recorreram ao Twitter para reclamar. Muitos externaram preocupação quanto ao pagamento de contas, já que este é o quinta dia útil do mês, data em que muitos boletos vencem. Outros, por sua vez, cobraram o banco sobre o débito indevido de quantias da conta corrente. Veja alguns relatos abaixo.

Esta é a segunda vez que o aplicativo da Caixa enfrenta instabilidades nesta semana. No sábado (1), o Pix do serviço também passou por um problema que impedia a realização e o cômputo das transações.

