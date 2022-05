Pix do app da Caixa não funciona? Usuários apontam instabilidade no Twitter

O app da Caixa Federal está com problemas em realizar transferências via Pix nesta segunda-feira (9). De acordo com usuários o Twitter , o aplicativo, que estaria com acesso instável desde sexta-feira (6), apresenta erro de “Pix em processamento”, não permitindo realizar a transação. De acordo com o site Downdetector, que verifica o funcionamento de serviços digitais, houve um aumento de reclamações sobre o app a partir das 8h, sendo os principais problemas relacionados ao Pix e a operações de Internet Banking.

Já no Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no Google, buscas por termos como “Caixa não está recebendo Pix”, “Pix em processamento Caixa” e “Pix Caixa fora do ar” registraram aumento súbito na manhã de hoje.

Nos testes feito pelo TechTudo, embora tenha sido possível logar no aplicativo da Caixa Tem, não conseguimos realizar as transferências via Pix. Em nossas tentativas, o app recusou a ação e apontou erro de “Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Caixa Federal para entender o que poderia ter causado a instabilidade e se há alguma previsão de conserto, mas, até o fechamento da matéria, não havia recebido respostas.

Veja abaixo o que usuários estão dizendo sobre o app da Caixa no Twitter.

