Pix do Nubank fora do ar: aplicativo apresenta instabilidade

óO PIX do Nubank está fora do ar nesta quinta-feira (5). Segundo relatos de usuários nas redes sociais e confirmado pela própria empresa, o aplicativo do banco apresenta um problema na função de PIX, e não é possível realizar transações na tarde de hoje. No Twitter, o Nubank informou que está ciente da falha e que trabalha para resolver o problema o quanto antes, mas não deu uma previsão de solução para o problema.