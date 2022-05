Pix do Nubank fora do ar? App apresenta instabilidade na transferência

O Pix do Nubank está instável no final da tarde desta sexta-feira (20). Segundo usuários do Twitter , as transferências feitas pelo método rápido estão demorando para cair na conta. O problema parece ser similar ao que aconteceu na segunda-feira (16) , quando o aplicativo apresentou instabilidade também em transações recebidas, que demoravam a cair. Hoje, porém, o erro parece envolver também o envio de quantias pelo Pix.

Nos testes realizados pelo TechTudo, ao tentar realizar um Pix, inicialmente o app mostrou mensagem de erro e de "Essa transferência pode demorar mais do que o esperado para ser finalizada". Após algumas tentativas, foi possível fazer a transação. Porém, ao tentar receber uma quantia via Pix, a transferência feita não caiu na conta Nubank. A reportagem entrou em contato com a fintech para entender o que causou a instabilidade e se há previsão de conserto, mas, até o fechamento da matéria, não haveria recebido respostas.

1 de 2 App Nubank está com instabilidade no Pix — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo App Nubank está com instabilidade no Pix — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, detectou aumento das reclamações a partir das 17h de hoje. Já no Google Trends, ferramenta de monitoramento de buscas no Google, é possível identificar um crescimento nas pesquisas por termos como "Pix não caiu Nubank" e "Nubank fora do ar" na última hora.

2 de 2 Termo "Pix não caiu Nubank" está em aumento repentino no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo Termo "Pix não caiu Nubank" está em aumento repentino no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo

Veja abaixo o que internautas estão dizendo sobre instabilidade no Nubank

Com informações de Google Trends e Downdetector

