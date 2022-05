Pix do Nubank fora do ar? Usuários relatam problemas com app no Twitter

O Pix no Nubank está apresentando instabilidade nesta segunda-feira (16). Segundo relatos de internautas no Twitter, as transferências feitas pelo método rápido estão demorando mais do que o esperado para cair na conta do banco digital. Nas últimas quatro horas de hoje, buscas por termos como "Pix Nubank fora do ar 2022" e "Pix demorando para cair na conta Nubank" tiveram aumento súbito, de acordo com dados do Google Trends, plataforma que monitora as pesquisas feitas no buscador Google.