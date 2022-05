PK XD vai ganhar skins das bonecas L.O.L. Surprise em nova parceria

PK XD vai receber uma série de itens das bonecas L.O.L. Surprise para usuários personalizarem seu avatar e casa no metaverso do jogo a partir de 26 de maio. A parceria entre a produtora Afterverse , de PK XD, e a fabricante MGA Entertainment, das famosas bonecas, trará um modelo de caixa surpresa com itens sortidos exclusivos para o game. PK XD é um jogo onde usuários podem interagir, dançar e brincar em mini-games com outras pessoas de forma segura por um chat limitado. O game está disponível gratuitamente em celular Android e iPhone ( iOS ).

1 de 2 PK XD receberá conteúdo das bonecas L.O.L. Surprise a partir do dia 26 de maio — Foto: Divulgação/Afterverse PK XD receberá conteúdo das bonecas L.O.L. Surprise a partir do dia 26 de maio — Foto: Divulgação/Afterverse

👉 Quando chega o update de PK XD? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

As caixas serão vendidas em diferentes pacotes com uma lootbox por R$ 4,90 e um conjunto com seis lootboxes por R$ 29,90. Cada uma delas contém três itens aleatórios de uma coleção de 16 colecionáveis, como roupas e móveis para sua casa. Haverá ainda uma terceira lootbox Armor+Outfit por R$ 39,90, que garante uma armadura e roupa.

O metaverso de PK XD receberá também um salão de cabeleireiro inspirado no universo de L.O.L. Surprise, onde jogadores poderão aplicar maquiagem em spray em seus avatares. A parceria adicionará também opções para personalizar seu avatar como "Neon", com cores chamativas, e "Punk Boy", com um visual mais rebelde.

2 de 2 PK XD é um jogo com mundo aberto e que permite interações entre avatares — Foto: Reprodução/Murilo Molina PK XD é um jogo com mundo aberto e que permite interações entre avatares — Foto: Reprodução/Murilo Molina

O fundador e CEO da MGA Entertainment, Isaac Larian, comentou que a parceria é parte do investimento da empresa em iniciativas no Metaverso com marcas como PK XD, que tem grande especialização na área. Segundo ele, o objetivo é acompanhar o crescimento do público que já conhece as personagens. "Adolescentes que já estão familiarizadas com as bonecas, e brincaram com elas quando mais jovens, agora podem experimentá-las no metaverso, interagindo com usuários ao redor do mundo", explica.