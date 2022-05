PlayStation: Horizon, God of War e Gran Turismo vão ganhar séries de TV

Horizon, God of War e Gran Turismo estão prestes a ganhar um universo expandido na TV. A Sony planeja investir em algumas de suas franquias PlayStation , mas em formatos diferentes dos games, de acordo com o presidente da empresa, Jim Ryan, em encontro com investidores nesta quinta (26). A informação foi relevada pelo insider David Gibson no Twitter . As séries de TV, porém, devem ter destinos diferentes. God of War deve ser lançado no Amazon Prime Video , já a versão para TV de Horizon Zero Dawn vai para a Netflix . Gran Turismo ainda não tem plataforma anunciada – e nem formato, já que o jogo em si não tem uma narrativa, como os outros. Datas de estreia não foram anunciadas, mas não devem acontecer em breve.

1 de 2 God of War deve ganhar série no Prime Video e Horizon Forbidden West na Netflix — Foto: Divulgação/PlayStation PC God of War deve ganhar série no Prime Video e Horizon Forbidden West na Netflix — Foto: Divulgação/PlayStation PC

👉 PS5 slim é verdade? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Quando isso acontecer, as novas produções multimídia anunciadas se juntarão a outras já existentes ou que estão no forno. Recentemente foi lançado o filme de Uncharted nos cinemas, feito pela própria Sony, Twisted Metal para a rede Peacock e em 2023 estreia o seriado de The Last of Us na HBO e HBO Max. Ghost of Tsushima é outra adaptação planejada e já revelada.

Como o site IGN bem lembra, a Sony não tem um serviço de streaming próprio e usa uma enorme gama de parceiros para distribuir os direitos e exibições de suas produções. É por este motivo que, por exemplo, o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa vai para a HBO Max e não Disney+, o que confunde espectadores por conta do contrato da Disney com a Marvel.

Outros planos para PlayStation

Em sua reunião com investidores, Jim Ryan também revelou mais dados e planos da Sony para os próximos meses e anos, que vão além de adaptação para a TV de suas marcas famosas. A empresa planeja um lucro de US$ 300 milhões em jogos de PC até o final do atual ano fiscal, em março de 2023. Isso significa que ainda mais jogos que saíram apenas no PS4 ou PS5 serão lançados para os computadores, da mesma forma que ocorreu com God of War, Days Gone e Horizon Zero Dawn.

2 de 2 Horizon ganhou versão para PC de sucesso — Foto: Divulgação/Sony Horizon ganhou versão para PC de sucesso — Foto: Divulgação/Sony

Além disso, muito deste valor será investido para criar ainda mais novas marcas, as propriedades intelectuais, para reforçar ainda mais o catálogo. A empresa quer destinar ao menos 50% de seus investimentos para este objetivo até o final de março de 2025. Estes esforços começam ainda neste ano.

E por falar em 2025, as notícias podem não ser boas para quem ainda planeja manter um PS4 até lá. No mesmo encontro, Jim Ryan anunciou que deve parar de lançar games no console até esta data, com novos títulos chegando cada vez menos no videogame – que vai completar 10 anos de existência em 2023.

Com informações de IGN (1, 2, 3, 4)