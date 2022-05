Pokémon GO terá itens grátis via Prime Gaming; veja como resgatar

Pokémon GO vai receber uma série de itens para assinantes do serviço Prime Gaming , que faz parte da assinatura do Amazon Prime. A parceria entre a Niantic Labs e a Amazon trará mais pacotes a cada duas semanas durante os próximos meses, e o primeiro já está disponível para acompanhar a chegada do Dia Comunitário de maio e a Pokémon GO Fest 2022. Saiba mais sobre os pacotes e como resgatá-los a seguir. Vale lembrar que Pokémon GO está disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone ( iOS ), e a assinatura do Amazon Prime custa R$ 14,90 por mês.

1 de 6 Pokémon Go irá receber pacote de itens grátis pelo Prime Gaming; veja como resgatá-los — Foto: Reprodução/Pokémon Go Pokémon Go irá receber pacote de itens grátis pelo Prime Gaming; veja como resgatá-los — Foto: Reprodução/Pokémon Go

Neste pacote inicial para Pokémon GO jogadores receberão 30 Poké Bolas, 5 Máximo Reviver e 1 Fragmento de Estrela, enquanto o conteúdo dos próximos ainda não foi divulgado (mas deve incluir também Poké Bolas e itens de cura). A página do jogo no Amazon Prime Gaming mostra 6 pacotes de itens no total, que serão distribuídos até julho. Há dois métodos para resgatar os códigos, mas o resgate dentro do jogo funciona apenas em aparelhos Android, enquanto usuários do iPhone (iOS) terão que realizar o resgate na página oficial da Niantic Labs.

No dia 21 de maio o jogo terá seu Dia Comunitário de maio com destaque para Geodude de Alola, uma variante da versão tradicional do monstro. Treinadores que conseguirem evoluir o monstrinho durante o evento receberão um Alolan Golem com o ataque especial Fast Attack Rollout. Entre os dias 4 e 5 de junho será realizado ainda o Pokémon GO Fest 2022 com missões para serem realizadas com jogadores de todo o mundo. Para participar é preciso comprar um ingresso por R$ 72,99 na loja do jogo.

Como resgatar itens do Prime Gaming em Pokémon Go

Passo 1. Acesse a página de recompensas do Amazon Prime Gaming, selecione Pokémon Go e clique em "Obtenha conteúdo no jogo";

2 de 6 Acesse a página de recompensas do Amazon Prime Gaming e localize o conteúdo de Pokémon Go — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a página de recompensas do Amazon Prime Gaming e localize o conteúdo de Pokémon Go — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página de Pokémon no Amazon Prime Gaming selecione o pacote de itens e clique em "Resgatar agora";

3 de 6 Na página de Pokémon Go no Amazon Prime Gaming selecione o pacote de itens que deseja resgatar e clique em "Resgatar agora" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Pokémon Go no Amazon Prime Gaming selecione o pacote de itens que deseja resgatar e clique em "Resgatar agora" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Será exibido então um código de 13 dígitos para resgate. Anote-o ou clique em "Copiar", mas não o perca ou mostre para terceiros;

4 de 6 Guarde o código de 13 dígitos oferecido pelo Amazon Prime Gaming para inseri-lo em Pokémon Go — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Guarde o código de 13 dígitos oferecido pelo Amazon Prime Gaming para inseri-lo em Pokémon Go — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Para resgatar os itens no jogo em dispositivos Android basta acessar o menu do game, abrir a "Loja" e rolar até o final onde fica a parte de "Promoções". Insira seu código de 13 dígitos e os itens surgirão;

5 de 6 Em dispositivos Android basta acessar a "Loja" de Pokémon Go e inserir o código do Prime Gaming na parte de "Promoções" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em dispositivos Android basta acessar a "Loja" de Pokémon Go e inserir o código do Prime Gaming na parte de "Promoções" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Também é possível resgatar os itens pelo site oficial da Niantic Labs, única opção disponível para usuários do iPhone (iOS). Basta entrar neste link (https://rewards.nianticlabs.com/pokemongo/redeem), fazer login com sua conta e inserir o código.

6 de 6 No iPhone (iOS) jogadores terão que inserir o código na página de resgate de recompensas da Niantic — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No iPhone (iOS) jogadores terão que inserir o código na página de resgate de recompensas da Niantic — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro