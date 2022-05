Prazo para tirar e regularizar título de eleitor termina hoje; saiba fazer

Neste ano, o primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro. O segundo turno, nos estados e nacionalmente, caso preciso, ocorrerá em 30 de outubro, último domingo do mês. Os eleitores votarão para eleger representantes de cinco cargos: Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.

Prazo para tirar ou regularizar o título para Eleições 2022 termina nesta quarta-feira, dia 4

Quem não sabe se está com o título regularizado pode consultar a situação eleitoral no site do TSE. Após acessar o menu "Eleitor e eleições", basta entrar na opção “Título de eleitor”, ir em “Como regularizar seu título” e, por fim, selecionar "Clique aqui para consultar sua situação eleitoral”.

O eleitor pode realizar a consulta por nome, CPF ou número do título de eleitor. Se houver pendências, será necessário quitá-las por Pix, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União (GRU). As GRUs com valor menor que R$ 50 devem ser pagas no Banco do Brasil.

Site do TSE permite consultar situação eleitoral

Caso o status da situação eleitoral seja "cancelado" — o que ocorre depois de três ausências consecutivas injustificadas às eleições —, é preciso solicitar revisão ou transferência de domicílio eleitoral através do Título Net. Este e outros pedidos na plataforma, como tirar o título de eleitor pela primeira vez ou emitir segunda via, exigem que sejam anexados vários documentos.

A lista de anexos inclui uma fotografia frente e verso de um documento oficial com foto, como RG ou carteira de motorista, e comprovante de residência atualizado, como conta de luz ou fatura do cartão de crédito. Também é necessário tirar uma selfie segurando o documento que você apresentou próximo ao rosto. Para homens, é necessário ainda anexar o certificado de quitação de serviço militar (no ano em que completam 19 anos).

Documentos necessários para regularização do título de eleitor no Titulo Net

Aplicativo e-Título facilita emissão do título de eleitor

A plataforma do TSE também permite solicitar a impressão do título em papel, mas isso não é necessário. Após realizar o cadastro no Título Net, basta baixar o aplicativo e-Título, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e usar a versão digital do documento. Ela tem a mesma validade do impresso e pode ser apresentada na hora da votação.

Com informações de TSE (1 e 2)

