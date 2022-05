Prime Gaming de junho oferece Far Cry 4 e mais cinco jogos grátis

Far Cry 4 estará gratuito para os assinantes do Amazon Prime Gaming durante o mês de junho. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (26) pelo blog oficial do Prime Gaming. Também foi revelado que os títulos Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico e WRC 8 FIA World Rally Championship completarão a lista dos jogos gratuitos do próximo mês. Todos os assinantes poderão resgatar os jogos a partir da próxima quarta-feira (1). Além disso, loots com recompensas exclusivas para jogos como Apex Legends e Roblox também estarão disponíveis.

1 de 7 Far Cry 4 é o destaque do mês de junho no Prime Gaming — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 4 é o destaque do mês de junho no Prime Gaming — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Qual é a maior live da Twitch? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Algumas recompensas lançadas durante o mês de maio permanecerão disponíveis em junho para aqueles que esqueceram de resgatá-las. Jogos como Battlefield 2042, Black Desert Mobile, FIFA 22, GWENT, Hearthstone e Madden NFL 22 já contam com loots para serem resgatados pelos assinantes do Prime Gaming. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os jogos gratuitos do mês de junho pelo Amazon Prime Gaming:

Far Cry 4 é um jogo de tiro em primeira pessoa e de mundo aberto que foi lançado pela Ubisoft em novembro de 2014. O game coloca o jogador no controle do personagem Ajay Ghale, que viverá suas aventuras em um país chamado Kyrat. Na história, o protagonista busca realizar o último desejo de sua mãe, Ishwari Ghale. No jogo, Ajay se verá envolvido em uma guerra civil enquanto descobre mais a respeito de sua própria história.

2 de 7 Far Cry 4 foi um grande sucesso na época de seu lançamento — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 4 foi um grande sucesso na época de seu lançamento — Foto: Divulgação/Ubisoft

Escape from Monkey Island

O Amazon Prime Gaming seguiu a tradição no mês de junho de deixar gratuito um jogo da franquia de jogos point 'n click Monkey Island. O título da vez é o Escape from Monkey Island, lançado pela LucasArts em 2000. Desta vez, o protagonista Guybrush Threepwood e Elaine Marley retornavam de sua lua de mel quando encontraram com o misterioso Charles L. Charles, que busca roubar o título de governador de Guybrush. Assim como em outros jogos da franquia, haverá muita exploração e quebra-cabeças para resolver.

3 de 7 Escape From Monkey Island é o primeiro jogo da série a usar gráficos tridimensionais — Foto: Divulgação/LucasArts Escape From Monkey Island é o primeiro jogo da série a usar gráficos tridimensionais — Foto: Divulgação/LucasArts

Astrologaster

Lançado em maio de 2019 pela Nyamnyam, Astrologaster é um jogo de aventura e comédia que se passa na cidade de Londres no século XVI. O jogador assume o controle do astrólogo Simon Forman, que tem o objetivo de ajudar seus pacientes sugerindo tratamentos com base naquilo que ele vê escrito nas estrelas.

4 de 7 Astrologaster coloca a astrologia como forma de resolver os problemas dos personagens da trama — Foto: Divulgação/Astrologaster Astrologaster coloca a astrologia como forma de resolver os problemas dos personagens da trama — Foto: Divulgação/Astrologaster

Across the Grooves

Across the Grooves é um jogo independente lançado pela Nova-box em junho de 2020. Trata-se de um romance visual em que o jogador poderá alterar o destino de Alice, a protagonista do game. A gameplay permite explorar todas as realidades possíveis da personagem e até mesmo modificar o seu passado com base nas escolhas tomadas pelo jogador conforme a história progride.

5 de 7 Across the Grooves é um romance visual em que suas decisões mudarão o futuro e o passado da protagonista — Foto: Divulgação/Nova-box Across the Grooves é um romance visual em que suas decisões mudarão o futuro e o passado da protagonista — Foto: Divulgação/Nova-box

Calico

Para aqueles que procuram um jogo para relaxar sem preocupações, Calico aparece para o mês de junho no Amazon Prime Gaming. Desenvolvido pela Peachy Keen Games e lançado em dezembro de 2020, Calico tem como objetivo reconstruir uma casa e enchê-la com gatos e outros animais. Também é possível colocar móveis e decorar a casa nesse jogo que mistura elementos de simulação com RPG e mundo aberto.

6 de 7 Calico é um jogo com uma proposta bastante diferente, mas que pode ser divertido e relaxante — Foto: Reprodução/Gamespot Calico é um jogo com uma proposta bastante diferente, mas que pode ser divertido e relaxante — Foto: Reprodução/Gamespot

WRC 8 FIA World Rally Championship

Desenvolvido pela Kylotonn e lançado em setembro de 2019, WRC 8 FIA World Rally Championship é o jogo oficial do campeonato mundial de Rally do mesmo ano. O simulador conta com 14 países e mais de 100 pistas para os jogadores aproveitarem. O WRC 8 também se destacou com a implementação de novas físicas para todos os tipos de superfícies, mudanças climáticas dinâmicas e um modo carreira melhorado.

7 de 7 WRC 8 FIA World Rally Championship é um simulador de Rally lançado em 2019 — Foto: Divulgação/WRC WRC 8 FIA World Rally Championship é um simulador de Rally lançado em 2019 — Foto: Divulgação/WRC

Com informações de Prime Gaming