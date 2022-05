Promoção 3 Corações para ganhar cafeteira é fake? Golpe ressurge no WhatsApp

O golpe é disseminado por meio de um link compartilhado no WhatsApp. Ao abrir a página, as vítimas são induzidas a responder um falso questionário com perguntas simples, como “Esta promoção é em comemoração ao: Dia do Irmão, Dia dos Pais ou Dia Das Mães?”. Depois, o site direciona a vítima para páginas maliciosas que podem instalar malwares no celular e roubar dados pessoais e informações bancárias contidas no smartphone.