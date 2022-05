Promoção da Ubisoft traz Assassin's Creed e Far Cry mais baratos

A Ubisoft Store realiza a Promoção Lendária com descontos exclusivos em jogos do catálogo da publicadora para PC, até o dia 31 de maio. Entre os destaques estão títulos como Assassin’s Creed Valhalla e sua expansão Dawn of Ragnarok, Far Cry 6 e Watch Dogs: Legion. A loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) também traz a promoção Onda Retrô com franquias clássicas em oferta, com destaque para Resident Evil e Devil May Cry.