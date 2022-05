PS5 tem 19 milhões de unidades vendidas, mas Sony falha em atingir meta

👉 Os jogos grátis da PS Plus permanecem após o fim da assinatura ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A previsão de 18 milhões para o ano fiscal de 2022, entre os meses de abril 2022 e março de 2023, já leva em consideração a escassez de peças, segundo o chefe financeiro da Sony , Hiroki Totoki. Ele afirmou ainda que, se pudessem assegurar componentes o suficiente, este número seria maior. A empresa também afirma que deverá se tornar mais fácil adquirir um console PlayStation 5 ( PS5 ) durante este período. Em seu lançamento, o PlayStation 5 ( PS5 ) se tornou o videogame com as vendas mais rápidas da história dos Estados Unidos e chegou a superar o PS4 em seu primeiro ano, mas desacelerou no segundo.

No ano fiscal de 2021, o PlayStation 4 (PS4) ainda vendeu um milhão de consoles. Já em matéria de jogos, a Sony comercializou 70,5 milhões de unidades de software em números somados do PS4 e PS5. Vale ressaltar que o PlayStation 5 (PS5) é retrocompatível com os jogos do PS4, o que permite jogar os games da geração passada no novo console. O número de assinantes da PS Plus teve uma leve queda de 47,6 milhões de assinantes ativos para 47,4 milhões. Em junho, o serviço será reformulado e passará a oferecer planos com coleção de jogos semelhante ao Xbox Game Pass.