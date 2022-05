Qual é o ar-condicionado smart ideal para o home office?

Com os regimes mistos e muita gente trabalhando mais em casa do que na empresa, com clientes ou da rua, ter um aparelho de ar-condicionado no seu escritório é mais do que um investimento, é uma necessidade. Montar um home office adequado, com uma boa mesa e uma cadeira ergonômica, também é essencial. Leia mais aqui.

Marcas com aparelhos smart

Diversas marcas já contam com aparelhos smart no mercado nacional. O principal diferencial desse ar-condicionado é ficar conectado ao Wi-Fi doméstico para que, além do controle remoto, seja possível comandar as funções por um aplicativo do fabricante, instalado em um smartphone ou tablet.

Outra vantagem é integrar o equipamento com um assistente de voz, como o Google Home, ou com um controle central, como uma geladeira smart com tela ou a sua Smart TV. Com essa integração, o usuário pode monitorar, programar e operar o aparelho de qualquer lugar e dar comandos de voz.

O ar-condicionado inteligente utiliza novas tecnologias para funcionar com maior eficiência, de forma mais silenciosa e com menor consumo de energia. A principal evolução são os motores Inverter, Digital ou Dual Inverter.

Esses motores eletrônicos não se desligam totalmente durante o uso. O balanceamento do compressor garante mais estabilidade e reduz as vibrações na condensadora (a máquina externa), com uma refrigeração mais rápida do ambiente através do controle da velocidade de rotação do motor.

Por isso, o motor Inverter não provoca grandes picos de consumo de energia. As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, chegando até a 70% na comparação com equipamentos mais antigos.

Os equipamentos smart também possuem funções de limpeza automática, em que o ar-condicionado entra em modo de higienização para eliminar sinais de mofo, bactérias, resquícios de poeira e poluição do ar em seu interior.

Além disso, modelos de ar-condicionado smart agregam inovações em filtros e tecnologias para reduzir as impurezas no ar e nas superfícies. Uma marca anuncia uma função de ionização que elimina até 99,9% das bactérias e fungos em 60 minutos de funcionamento, lançando mais de 3 milhões de íons no ar.

Modelos

O modelo ideal de ar-condicionado para o seu escritório depende se já há estrutura de instalação ou se você terá de preparar tudo.

O ar-condicionado de janela, que foi o mais tradicional no mercado por muitos anos, é aquele equipamento grande, que exige um buraco proporcional na parede, além de algum tipo de estrutura externa para sustentá-lo. Mesmo que as fabricantes tenham atualizado seu design, esse tipo de equipamento reúne todo o sistema de refrigeração em uma só estrutura e acaba produzindo mais barulho.

A opção mais moderna e com mais variedade de marcas é o ar-condicionado split, que tem partes divididas entre evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e condensadora, que fica na parte externa ou na varanda, e realiza o processo de refrigeração.

Com a instalação correta, as duas partes podem ficar bem distantes uma da outra. E justamente por isso, esse ar-condicionado costuma ser mais silencioso na percepção de quem está dentro de casa.

Uma vantagem dos aparelhos split é a economia de energia, que chega a 40%, de acordo com fabricantes, na comparação com outros modelos de ar-condicionado.

A terceira opção é a única alternativa para quem não pretende ou não pode fazer obra nem grandes instalações para o equipamento: o ar-condicionado portátil. Eles são móveis e razoavelmente compactos.

De forma resumida, basta ligar o ar portátil na tomada e prender a mangueira de exaustão, de preferência, em uma janela, para deixar o ar quente sair. As marcas costumam ter diferentes sistemas para a exaustão, que se adaptam a quase todos os tipos de janelas. Mesmo com variedade de modelos e potência, o uso dos aparelhos portáteis é mais indicado para ambientes pequenos a médios.

Potência ideal

É preciso calcular a potência ideal do ar-condicionado para o ambiente onde ele será instalado, pois isso impacta diretamente na eficiência e no consumo de energia.

A potência do ar-condicionado é medida em BTUs, sigla para “British Thermal Unit”, que é a métrica para a quantidade de energia necessária para reduzir ou aumentar a temperatura de um espaço. Pode parecer complicado, mas o cálculo que você deve fazer é bem simples.

Comece medindo o cômodo, multiplicando comprimento pela largura, para descobrir quantos metros quadrados tem o espaço.

Em seguida, multiplique o valor por 600, se o espaço não recebe muito sol, ou por 800, se você vive em uma região mais quente ou se a incidência solar é alta no ambiente, por exemplo, com sol direto a tarde toda.

Também é preciso levar em conta a quantidade de pessoas que utilizam ou passam tempo nesse ambiente. Então, some mais 600 para cada pessoa extra.

Mais fácil com um exemplo: um escritório de 4 x 4 metros, ou seja, 16 metros quadrados. Esse quarto recebe sol apenas pela manhã e é ocupado por duas pessoas. A conta é:

(16 x 600) + 600 = 10.200 BTUs

Assim, para um cômodo com essas características, um ar-condicionado de 10.000 BTUs vai funcionar bem.