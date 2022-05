Quando é a hora de trocar o ar-condicionado?

Mesmo com todos os cuidados e manutenção em dia, em algum momento, o seu ar-condicionado antigo vai dar sinais de que está querendo se aposentar. Por isso, o Shoptime tem algumas dicas para perceber quando a vida útil do equipamento estiver chegando ao fim e se preparar para escolher um novo ar-condicionado sem pressa.

Segundo os fabricantes, um ar-condicionado que passa por limpezas recorrentes e manutenção da assistência técnica anualmente pode funcionar muito bem por até 20 anos. Isso inclui a troca de peças e filtros, a recarga do fluido refrigerante do equipamento e outros cuidados.

Porém, com o passar dos anos, vão aparecer sinais de que o ar-condicionado já não funciona mais como antigamente e pode estar chegando a hora de trocá-lo por um novo:

Desempenho não é mais o mesmo - Com o tempo e a rotina de uso do ar-condicionado, seu desempenho pode começar a cair, enquanto ele parece fazer muito mais esforço do que antes para climatizar o mesmo ambiente. Com o passar dos anos, o desgaste natural de componentes e o envelhecimento das peças, a potência e a eficiência ficam menores.

Consumo de energia aumentou - Com a eficiência prejudicada, o ar-condicionado demanda mais energia elétrica para fazer o mesmo serviço. Com isso, a conta de luz da casa vai chegar cada vez mais cara.

Aparelho ficou mais barulhento - O desgaste das peças e os anos de uso fazem com que todo ar-condicionado fique mais barulhento, o que pode incomodar bastante, especialmente, em aparelhos de janela ou quando a condensadora do ar-condicionado split fica perto de janelas ou na varanda.

Reparos mais constantes - Um equipamento antigo vai exigir mais manutenção, o que significa um custo cada vez mais alto para mantê-lo funcionando. Com aparelhos antigos, você pode começar a ter dificuldade em encontrar peças e filtros para substituição.

E quando é preciso trocar mais peças ou resolver problemas mais graves, além da manutenção rotineira, a conta vai ficar mais cara e o consumidor precisa avaliar se não vale mais a pena investir em um ar-condicionado novo.

Vantagens de um ar-condicionado novo

Aparelhos de ar-condicionado mais modernos contam com novas tecnologias que agregam mais funções, mais eficiência e menor consumo de energia.

Um ar-condicionado novo consegue fazer uma melhor manutenção da temperatura dos ambientes e é mais silencioso, tanto na unidade externa (condensadora), como na interna (evaporadora). Fabricantes também vêm conseguindo deixar os aparelhos de janela mais silenciosos.

Um exemplo de evolução são os equipamentos com motores Inverter. Diferentemente dos compressores tradicionais, que ligam e desligam durante o resfriamento de um ambiente, os motores Inverter nunca se desligam completamente. Eles têm uma operação mais eficaz e provocam menos impacto na conta de luz.

É mais comum encontrar aparelhos de ar-condicionado Inverter no modelo split, que são aqueles com condensadora e evaporadora separados. Mas também existem no mercado as opções de ar-condicionado portátil e aparelhos comerciais com esse tipo de motor eletrônico.

Fabricantes estimam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, e chegar até a 70%, na comparação com equipamentos mais antigos.

Praticamente todos os aparelhos de ar-condicionado smart contam com tecnologia Inverter. A motorização eletrônica trabalhando em conjunto com novas tecnologias e sensores de temperatura mais modernos entregam mais economia para o consumidor, diluindo o custo de um equipamento mais caro ao longo do tempo.

Um ar-condicionado smart fica sempre conectado ao Wi-Fi. Além de usar o controle remoto, é possível comandar funções por um aplicativo do fabricante instalado no smartphone ou via assistentes de voz, integrado a dispositivos como smart speakers ou sua smart TV.

Modelos de ar-condicionado inteligentes podem emitir alertas sobre consumo, necessidade de limpeza de filtros, autolimpeza do equipamento e outras manutenções. Ou seja, o próprio aparelho ajuda a lembrar os cuidados para prevenir problemas mais graves e aumentar sua vida útil.

Visite o Shoptime para conhecer novos aparelhos de ar-condicionado e modelos em promoção.