Razer lança notebook gamer com display OLED de 240 Hz

A Razer anunciou o lançamento da nova versão de seu notebook gamer, o Blade 15. A novidade traz o primeiro display OLED de 240 Hz do mundo, que promete incrementar a experiência de jogadores e criadores de conteúdo que precisam de alta definição. O modelo vem com processador Intel Core i9 de 12º geração e uma placa de vídeo robusta, o que possibilita uma maior velocidade de resposta. Apesar dos detalhes anunciados, a Razer não informou uma data para lançamento do produto no Brasil, mas declarou que ele chega em breve ao mercado internacional.