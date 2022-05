Realme GT 2 Pro e Realme C35 são lançados no Brasil; veja os preços

A Realme anunciou esta semana o lançamento de dois novos celulares no Brasil: o Realme GT 2 Pro pelo preço sugerido de R$ 5.999 e o Realme C35 por R$ 1.899. O primeiro deles é um smartphone que traz o potente processador Snapdragon 8 Gen 1 ( Qualcomm ) como principal destaque da ficha técnica. Ele fica na mesma faixa de preço do iPhone 13 , da Apple . Já o segundo é um modelo intermediário com câmera de 50 MP.

Até o dia 21 de maio, os dois telefones serão vendidos online com desconto e custarão R$ 4.999 e R$ 1.299, respectivamente. Em entrevista recente ao TechTudo, o diretor da Realme Marcelo Sato prometeu que a empresa não iria “inundar o Brasil de celulares ruins”. O executivo também assumiu o compromisso de manter o carregador na caixa.

2 de 4 Realme GT 2 Pro tem câmera tripla na parte traseira e está disponível na cor branca — Foto: Divulgação/Realme Realme GT 2 Pro tem câmera tripla na parte traseira e está disponível na cor branca — Foto: Divulgação/Realme

Realme GT 2 Pro (R$5.999): o topo de linha da marca

Para além do processador de ponta, o celular Realme GT 2 Pro possui tela AMOLED de 6,7 polegadas com resolução 2K e tecnologia LTPO 2.0. A empresa promete um display com 525 pixels por polegada de densidade, número superior ao observado em alguns dos principais aparelhos premium do mercado.

Além disso, a tela tem 120 Hz de taxa de atualização, recurso desejável pelos gamers mais exigentes, e é revestida com a proteção Gorilla Glass Victus, a mais robusta da fabricante Corning. O modelo também possui conectividade à rede 5G de altíssima velocidade.

3 de 4 Realme GT 2 Pro tem tela sem borda com 4,5 milhões de pixels — Foto: Divulgação/Realme Realme GT 2 Pro tem tela sem borda com 4,5 milhões de pixels — Foto: Divulgação/Realme

O GT 2 Pro vem com um conjunto triplo de câmera, formado por uma principal de 50 megapixels e sensor IMX766 da Sony, uma ultra wide também de 50 MP e com generosos 150° de amplitude, além de uma microlente de 40X com 2 MP para fotos em macro. A câmera frontal é de 32 MP.

O smartphone tem memória RAM de 8 GB de RAM, armazenamento de 256 GB e sai de fábrica com Android 12 e interface Realme UI 3.0. Segundo a fabricante, o novo sistema possui melhorias nas funções de privacidade, ícones em 3D. A Realme promete três anos de atualização do SO do Google, além de quatro anos para pacotes de segurança.

Ficha técnica do Realme GT 2 Pro

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ (3216 x 1440 pixels)

Painel da tela: AMOLED LTPO 2.0

Câmera principal: Principal de 50 MP + ultra wide de 50 MP + macro de 2 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm)

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: Não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 199 gramas

Dimensões: 163,2 x 74,7 x 8,18 mm

Cores: Preto e verde

Lançamento (Brasil): maio de 2022

Preço de lançamento: R$ 5.999

Realme C35 (R$ 1.899): o intermediário com câmera de 50 MP

4 de 4 Realme C35 possui câmera de 50 MP com IA — Foto: Divulgação/Realme Realme C35 possui câmera de 50 MP com IA — Foto: Divulgação/Realme

O Realme C35 chega ao Brasil nas cores preto ou verde. Ele possui tela de 6,6 polegadas com resolução de 2408 x 1080 pixels, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão via cartão microSD.

Um dos principais diferenciais do aparelho é a câmera de 50 MP com inteligência artificial (AI). O ajuda o usuário a fazer capturas com maior nitidez, evitando fotos tremidas. O celular Realme conta com outras duas câmeras de 2 MP: um macro e outra de profundidade. A câmera para selfies é de 8 MP.

Assim como no modelo mais caro, a bateria é de 5.000 mAh, que deve aguentar ao menos 24 horas longe das tomadas.

Ficha técnica do Realme C35

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD (2408x1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: Principal de 50 MP + profundidade de 2 MP + macro de 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11

Processador: Unisoc T616

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB

Cartão de memória: Sim, microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 199 gramas

Dimensões: 164,4 x 75,6 x 8,1 mm

Cores: Preto e verde

Lançamento (Brasil): maio de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.899

Confira no vídeo abaixo 5 apps que você precisa ter no celular