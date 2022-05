Remake de Dead Space tem data de lançamento revelada pela EA

O remake de Dead Space ganhou data de lançamento para 27 de janeiro de 2023, conforme anúncio da Electronic Arts nesta quinta-feira (12). O game busca recriar do zero a experiência original do jogo de terror Sci-Fi de 2008, mas com foco na atual geração de hardwares — PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Em março deste ano, a desenvolvedora EA Motive (Star Wars: Squadrons) já havia comunicado a intenção de lançar o game no início do ano que vem, mas ainda não tinha revelado a data.