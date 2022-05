Resident Evil Village e Mortal Kombat 11 estão mais baratos nesta semana

Já na plataforma Steam , é possível aproveitar preços mais baixos em jogos como The Medium , BioShock: The Collection e Dying Light : Enhanced Edition por tempo limitado, além de uma seleção de games independentes da Devolver Digital . O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

Até o dia 25 de maio, a Sony traz descontos de até 70% em edições especiais e expansões de games do seu catálogo com a promoção Sessão de Jogos Estendida. Entre os destaques estão Far Cry 6, Watch Dogs: Legion e a edição completa de The Witcher 3: Wild Hunt.