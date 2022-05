Rift Elemental em Wild Rift: saiba o que é e como testar no LOL Mobile

en Wild Rift está recebendo mais um período de testes de seu Rift Elemental. Após os testes realizados nas atualizações 3.1 e 3.1a, a novidade volta ao "LOL Mobile" na atualização 3.1b como um modo de jogo limitado e com mudanças em relação às versões anteriores. Ele ficou disponível no dia 28 de abril e poderá ser acessado pelos jogadores até o próximo domingo (8) às 21h01, no horário oficial de Brasília. A Riot Games informou que seguirá considerando a opinião dos jogadores e que a versão atual pode ser bem diferente daquela que está por vir na atualização 3.2.

O que é o Rift Elemental?

O Rift Elemental traz para o Wild Rift mudanças no mapa baseadas no elemento do dragão abatido por uma das equipes, seja Oceano, Montanha ou Infernal. Entre essas alterações, podemos citar a aumento ou eliminação de arbustos, criação ou destruição de paredes e novos terrenos. A interação é muito parecida com a do League of Legends, mas com a ausência do Dragão das Nuvens.

Alma do Dragão

Junto das mudanças do mapa, os jogadores também podem receber bônus do dragão e a alma do dragão. Na atualização 3.1b, a alma é conquistada pela equipe que abater dois dragões primeiro. Cada uma possui um efeito diferente, modificados nessa atualização devido à alma ser conquistada com mais velocidade. Atualmente, o primeiro dragão surge com apenas cinco minutos de jogo, e os dragões seguintes aparecem após esse mesmo intervalo de tempo depois que o anterior for abatido.

Veja os efeitos de cada alma do dragão na atualização 3.1b:

Dragão Infernal: concede 4% de DdA (Dano de Ataque) e PdH (Poder de Habilidade).

Alma Infernal: causar dano com habilidades e ataques básicos vai gerar uma explosão ao redor do alvo, causando 35 + 15% de DdA (Dano de Ataque) adicional + 8% de PdH (Poder de Habilidade) + 2% de Vida adicional como Dano Adaptativo ao alvo e aos inimigos próximos.

Dragão da Montanha: aumenta sua Armadura e Resistência Mágica em 6%

Alma da Montanha: depois de ficar 5s sem sofrer dano, recebe um Escudo de 150 + 20% DdA (Dano de Ataque) adicional + 10% PdH (Poder de Habilidade) + 10% de Vida adicional.

Dragão do Oceano: restaura 2,5% de Vida perdida por 5s

Alma do Oceano: causar dano aos inimigos cura você em 60 + 20% DdA (Dano de Ataque) adicional + 10% PdH (Poder de Habilidade) + 8% de Vida adicional a cada 4s.

Como jogar?

O Rift Elemental se encontra como um modo de jogo alternativo de Wild Rift, como o ARAM, por exemplo. Trata-se do mesmo jogo, mas com a diferença das interações dos dragões com o mapa e da possibilidade de se obter a alma do dragão. Para acessar, basta escolher a opção no menu principal do título no celular Android ou iPhone (iOS). É importante ressaltar que penas usuários de nível 8 ou acima podem jogar o modo.

Como mencionado, ele estará disponível até o próximo domingo (8) às 21h01, do horário oficial de Brasília. Vale lembrar que a Riot Games receberá o feedback dos jogadores após esse período e deve levar uma experiência diferente do Rift Elemental para a atualização 3.2, que tem previsão de lançamento para o dia 12 de maio.

