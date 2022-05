Riot fecha parcerias para incentivar cenário competitivo feminino de LOL

A Riot Games anunciou, nesta quinta-feira (5), diferentes parcerias para incentivar o cenário feminino de League of Legends (LOL). A novidade tem como objetivo tornar o competitivo do MOBA mais acolhedor para mulheres que almejam encontrar o seu espaço em diferentes áreas. A desenvolvedora irá apoiar os projetos Inhouse Jinx, para mulheres que desejam jogar profissionalmente, Goddess Cup, torneio feminino em parceria com a Gamers Club, e a ReveLAH Casters, destinado a quem deseja trabalhar com narração e comentários em competições oficiais.

De acordo com a Riot Games, todo o aprendizado com o Game Changers, programa de incentivo para o cenário feminino de Valorant, e conversas realizadas com outras jogadoras ajudaram a empresa a pavimentar o caminho para tomar essa iniciativa com o League of Legends. A empresa também garantiu que novos projetos serão revelados nos próximos meses via Twitter e Instagram do CBLOL. Veja mais detalhes das parcerias a seguir:

Na procura por novos talentos, a Riot Games realizará diferentes abordagens no apoio aos projetos. Para jogadoras buscando partidas competitivas, o Inhouse Jinx é a principal opção: trata-se de um servidor no Discord onde ocorrerão torneios com premiações de mais de R$ 4,5 mil. O servidor conta com um ranking geral e terá recompensas para as dez melhores de cada etapa dos torneios. Para acessar, basta solicitar acesso via Discord no link (https://discord.com/invite/wHJd6F2ZeW).

Outra iniciativa é a Goddess Cup, que será ampliada com a parceria. A competição acontece entre os dias 24 e 29 de maio, terá R$ 10 mil de premiação total e será aberta para qualquer equipe feminina interessada, sem restrição de elo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site gamersclub (https://gamersclub.gg/lol/tournaments/1731).

Saindo do mouse e do teclado e partindo para o microfone, o ReveLAH Casters ajudará as mulheres a se desenvolverem como narradoras, comentaristas e analistas de League of Legends. Atualmente, o projeto conta com mais de 30 mulheres, mas a expectativa é de que a parceria possa oferecer ainda mais vagas e também aumentar o conteúdo do treinamento para essa área.

Além disso, as participantes do projeto estarão narrando partidas no Inhouse Jinx em parceria com Layze "Lahgolas" Brandão e Maria "Fogueta" Júlia, casters do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). As narrações ocorrerão no chamado "Jinx Day", que é realizado durante a temporada do Inhouse Jinx.