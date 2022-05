Roller Champions: veja gameplay, requisitos e detalhes sobre o jogo grátis

Roller Champions é o mais novo jogo de esporte da Ubisoft, grátis no PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC — Foto: Reprodução/Ubisoft

1 de 1 Roller Champions é o mais novo jogo de esporte da Ubisoft, grátis no PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC — Foto: Reprodução/Ubisoft

👉 Qual o melhor jogo de esporte da Nintendo? Comente no Fórum do TechTudo

O jogo se passa no ano de 2032, quando esse esporte radical onde os patinadores se movem a 160 km/h se torna popular. As partidas possuem sete minutos de duração e o objetivo é marcar cinco gols durante esse tempo ou ser o time que mais marcou dentro do período. Para pontuar, o time precisa estar com a bola, dar uma volta completa no percurso e então tentar um arremesso ao aro para converter um ponto. Caso o time consiga manter a posse de bola por duas voltas sem ser interrompido, o arremesso pode valer três pontos e se der três voltas, cinco pontos.