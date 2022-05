RTX 3050 vs GTX 1650: compare as placas de vídeo Nvidia para notebooks

GeForce GTX 1650 e RTX 3050 da Nvidia são duas opções de GPU para o público gamer ou para os que necessitam de mais potência no dia a dia a bordo de um notebook. Ambas as placas de vídeo prometem desempenho razoável para jogos populares, inclusive para alguns mais modernos. A primeira teve seu lançamento em 2019, desenvolvida com desempenho gráfico inovador da premiada arquitetura Nvidia Tuning. Já a RTX é um modelo mais moderno, dispondo de tecnologia Ray Tracing e inteligência artificial, com lançamento em 2021.

A GTX 1650 não é mais oferecida nos novos modelos de notebooks — apesar de ainda ser encontrada em boas opções, como o Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Enquanto isso, A RTX 3050 está presente em linhas gamer recentes, como o Dell G15.

Enquanto a RTX 3050 é a placa de entrada para a atual linha da Nvidia, a GTX 1650 pode ser uma ótima opção para quem necessita de performance, mas não faz questão de um produto tão atual ou quer economizar no momento. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das especificações das GPU Nvidia voltadas a notebooks para te ajudar a fazer a melhor escolha.

Especificações

Os dois modelos da Nvidia apresentam 4GB de memória — GDDR5 para a GTX 1650, e GDDR6 para a RTX 3050. A segunda apresenta boost clock de 1.057 MHz a 1.740 Mhz, enquanto a primeira está entre 1.125 MHz e 1.560 MHz.

Ambas trabalham com largura de interface de memória em 128 bits. O Ray Tracing em tempo real, contudo, característica que aprimora a iluminação em jogos, não está disponível para a GTX 1650. Já na RTX 3050, esse recurso soma-se ao DLSS da Nvidia.

Outro ponto interessante disponível na RTX 3050 é a aplicação Nvidia Broadcast, que transforma qualquer ambiente em um estúdio, elevando o nível das lives, conversas por voz e videochamadas com efeitos avançados com AI, como fundos virtuais, remoção de ruídos e muito mais.

Performance

Fabricada com arquitetura Tuning, a GTX 1650 encara praticamente qualquer jogo moderno com uma resolução de 1080p e 100 fps. A RTX 3050, por outro lado, é baseada em arquitetura Ampere, compatível com 4K HDR de 120 Hz e 8K HDR de 60 Hz, rodando jogos em resolução de 1080p ou 1440p.

Consumo

O consumo de energia da GTX 1650 é de 50 W, enquanto a RTX 3050 tem um consumo de 80 W. Por trabalhar em uma frequência mais alta e entregar melhores gráficos, a última também apresenta um aquecimento maior, exigindo mais do sistema de arrefecimento e causando um pouco mais de ruído.

Em um notebook, a questão do consumo é muito importante, principalmente para aqueles que pretendem utilizar o equipamento longe do carregador. Nesse caso, a GTX 1650 mostra-se com uma eficiência energética superior.

Recursos

As tecnologias mais recentes são suportadas apenas pela RTX 3050, com drivers mais atuais, além do Ray Tracing, que permite uma melhor apresentação de iluminação e reflexos aos jogos, tornando uma experiência mais realista.

Outro recurso que apenas a RTX tem é o DLSS. Por meio de machine learning, o sistema otimiza o desempenho dos jogos em resoluções mais altas — ou seja, mesmo rodando em uma menor resolução, a placa entrega ao display uma melhor imagem em resolução mais alta.

Preço e disponibilidade

Ambas as placas estão disponíveis no mercado brasileiro, porém a GTX 1650 é encontrada atualmente apenas no modelo Ideapad Gaming 3i, já fora de linha no site da Lenovo, mas disponível para compra online a partir de R$ 4.819, sendo uma ótima opção de equipamento gamer de entrada.

Custo-benefício

Em geral, ambos os modelos são boas opções que atenderão as demandas de grande parte dos jogadores. O que dirá qual é a melhor placa a se comprar é o perfil do usuário. Para quem procura um equipamento gamer, mas está com o orçamento um pouco curto e não tem necessidade de jogos e programas com as últimas tecnologias, a GTX 1650 pode ser uma boa opção de entrada.

Já para quem busca um equipamento mais atualizado, com uma placa de vídeo com melhores recursos e tecnologias e que possa investir um pouco mais em um notebook, poderá escolher um modelo com a RTX 3050.

Ficha técnica GTX 1650 - RTX 3050 Especificações GTX 1650 RTX 3050 Lançamento 2019 2021 Arquitetura Turing Ampere Clock base/Boost 1.125/1.560 MHz 1.057/1.740 MHz Memória 4 GB GDDR5 4 GB GDDR6 Interface da memória 128-bit 128-bit DLSS Não Sim Ray-Tracing Não Sim

