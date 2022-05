RX 6600 XT vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Radeon RX 6600 XT e GeForce RTX 2060 são duas placas de vídeo intermediárias de AMD e Nvidia com desempenho similar. Elas são destinadas a atender o público gamer interessado em jogar entre Full HD e 1440p, além de usuários que precisam de máquinas potentes para rodar programas de edição ou outros softwares pesados. As duas GPUs suportam tecnologias recentes, como a aceleração de efeitos de ray tracing por meio de hardware, mas a RTX 2060 acaba se destacando porque vem reforçada com o suporte ao DLSS , recurso que a RX 6600 XT não possui.

Na sequência, levantamos as principais especificações técnicas das duas GPUs, os níveis de performance comparados entre elas, e também detalhes como indicação de consumo, recursos extras e os preços encontrados no mercado brasileiro.

Especificações

Entre as duas placas, a Radeon é mais recente no mercado. A 6600 XT é equipada com um processador gráfico denominado Navi 23 pela AMD, configurado para atingir velocidade base de 1,9 GHz e de até 2,5 GHz, quando levamos o turbo em conta. Se você considerar a velocidade para jogos, o hardware da AMD vai acelerar a 2,3 GHz.

Outro detalhe importante na hora de comparar placas gráficas é a quantidade total de núcleos de processamento gráfico: são 2.048 na Radeon, além das 32 unidades especializadas em Ray Tracing.

Na placa da Nvidia, são 1.920 núcleos e 30 unidades para Ray Tracing, além de 240 núcleos Tensor usados no processamento de IA e no DLSS — tecnologia que não encontra paralelo na Radeon. É importante que você tenha em mente que esses números são ilustrativos apenas, já que, como AMD e Nvidia usam arquiteturas diferentes, não dá para dizer que um núcleo da Radeon é equivalente a um núcleo da GeForce.

Já nas velocidades, a GeForce roda a frequências mais comportadas. O clock padrão da Nvidia é estimado em 1,3 GHz, enquanto o turbo acionado vai acelerar a GPU TU106 da RTX 2060 a 1,6 GHz.

Nas configurações de memória, a RTX leva vantagem por oferecer mais banda. Estabelecendo uma conexão de 192 bits (contra 128 bits da Radeon) com a memória RAM, a GeForce pode trocar até 336 GB/s de dados entre memória e processador gráfico. Na Radeon, o teto fica em 256 GB/s. Já na memória total, a AMD recupera algum terreno por oferecer 8 GB de GDDR6 diante da GeForce que vai com 6 GB.

Desempenho

No geral, a Radeon tem mais performance do que a Nvidia. Segundo resultados agregados pelo UserBenchmark — site que coleta aferições de performance de usuários do mundo todo —, a placa de vídeo da AMD tende a render 26% mais do que a rival. Essa diferença deve se traduzir em FPS mais estável, resoluções maiores e habilidade de rodar games com configurações gráficas mais exigentes.

Um detalhe, no entanto, é que a RTX 2060 vai recuperar terreno quando a comparação levar em conta games que suportem ray tracing e/ou DLSS. Nesses casos, o hardware da Nvidia pode ter performance equivalente, ou mesmo superior à RX 6600 XT.

Esse cenário pode acabar mudando com o tempo. O suporte a ray tracing é novidade entre as Radeon, e desenvolvedores ainda estão aprendendo a tirar maior proveito da solução da Advanced Micro Devices. O que não vai mudar é a questão do DLSS, já que Radeon não tem hardware dedicado para processamento de aprendizado de máquina, indispensável para realizar o upscaling de alta qualidade da Nvidia.

Recursos

Nós já adiantamos um pouco a diferença das duas placas no perfil de hardware: as duas têm ray tracing, por exemplo, mas a tecnologia da Nvidia ainda é superior. Além disso, outra vantagem da RTX 2060 fica por conta da oferta do Deep Learning Super Sampling em games que oferecem suporte ao upscaling por meio de inteligência artificial. A AMD também conta com uma tecnologia de upscaling — o FidelityFX —, mas ela não é do mesmo calibre que o DLSS da Nvidia.

Consumo

As duas GPUs apresentam índices iguais no que diz respeito ao TBP (sigla, em inglês, para "energia total da placa"). Diferente do valor de TDP, esse índice sinaliza a quantidade máxima de energia que a placa de vídeo vai precisar para funcionar em um dado momento.

Como essa medida não leva em conta a passagem do tempo, não dá para dizer que o consumo das duas placas equivale a 160 W. Quando menos exigida pelo computador, a placa vai precisar de bem menos eletricidade para funcionar, por exemplo.

Além da métrica que dá uma ideia de quanto as placas consomem, as duas marcas também oferecem sugestões de potência para a fonte que você deve ter no computador. Tanto AMD como Nvidia indicam que é preciso uma unidade de 500 W ou mais.

Preço e disponibilidade

A 6600 XT é mais recente no mercado e mais fácil de encontrar. Nas nossas pesquisas, encontramos versões da placa da AMD customizadas pela ASRock começando em R$ 3.590 no momento. Modelos com velocidades melhores que os índices de referência, materiais e componentes eletrônicos de maior qualidade podem custar mais caro.

A RTX 2060 é mais antiga no mercado e isso tem impacto natural na disponibilidade e no preço do produto. Encontram-se exemplares da Gigabyte no mercado nacional a partir de R$ 2.899.

Custo-benefício

As duas placas têm um perfil bastante similar, mas o projeto mais recente e a margem de performance superior acabam favorecendo a RX 6600 XT para o consumidor de olho no melhor desempenho possível em rasterização.

Quem, por outro lado, tiver acesso a games que usam tecnologias de iluminação simulada em tempo real por meio de ray tracing pode acabar preferindo a RTX 2060, que, além do mais, é a mais barata — e por uma boa margem. Se os jogos que você curte tiverem também DLSS, o produto da Nvidia acaba virando uma opção difícil de contestar.

AMD Radeon RX 6600 XT vs. Nvidia GeForce RTX 2060 Especificações Radeon RX 6600 XT GeForce RTX 2060 Lançamento Julho de 2021 Janeiro de 2019 Núcleos 2.048 processadores stream 1.920 núcleos CUDA Velocidade 1,9 GHz, 2,3 GHz (games) e 2,5 GHz (turbo) 1,3 GHz e 1,6 GHz (turbo) Memória RAM 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Velocidade de memória 16 Gb/s 14 Gb/s Interface de memória 192 bits 128 bits Largura de banda 256 GB/s 336 GB/s TBP 160 Watts 160 Watts

