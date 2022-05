Saiba como usar o celular para controlar a TV

A maioria das marcas de TVs conectadas possuem aplicativos próprios para facilitar a integração com o smartphone. O uso desses programinhas costuma ser muito simples e a exigência básica é que todos os dispositivos estejam conectados na mesma rede Wi-Fi.

A melhor indicação é procurar a indicação no manual de instruções do seu aparelho ou no site da marca: pode até haver um QR-Code para facilitar o download do app oficial no seu celular.

De forma geral, a Samsung utiliza o SmartThings, a LG usa o LG ThinQ, a Philco utiliza o Philco SmartLife, a TCL usa o TCL Home e as TVs Android são totalmente integradas com o Google Home.

Além desses, existem muitos outros apps que se propõem a essa mesma utilidade, porém, com anúncios ou serviços pagos, nas lojas dos smartphones. Mas há alternativas com boas avaliações, como o Sure Cont Remoto Universal, Controle Remoto da TV Universal, Controle Remoto TV+, Easy Universal TV Remote, entre muitos outros. Antes de fazer download, leia os comentários para ter certeza de que está baixando um app real.

Como utilizar o SmartThings em Smart TVs Samsung

Baixe o app SmartThings no seu celular, crie uma conta ou faça login.

Com a TV e o celular conectados na mesma rede Wi-Fi, clique em Aparelhos, Adicionar e Procurar aparelhos próximos.

Ao escolher a sua TV, é só inserir o código PIN que vai aparecer na tela.

O SmartThings oferece muitos comandos como ligar e desligar a TV, ajustar o volume, mudar os canais, acessar o menu de aplicativos e serviços de streaming e muito mais.

Como usar o LG ThinQ na sua Smart TV LG

Baixe o app no seu celular, crie uma conta ou faça login.

Para começar, a TV e o celular devem estar conectados no mesmo Wi-Fi. Na tela principal do app, clique em Adicionar um dispositivo, Selecionar e aguarde a TV ser encontrada.

Para finalizar a integração, digite o código PIN que aparece na tela.

Pelo LG ThinQ, você tem basicamente todos os comandos do controle remoto e ainda recursos para movimentar o ponteiro na tela e teclado.

Como usar o celular como controle de uma Android TV

Smart TVs de diversas marcas usam o sistema Android TV, que é integrado com o app Google Home. Baixe o app e faça o login com sua conta Google.

Abra o aplicativo e clique em +, Configurar dispositivo e Novo Dispositivo.

Escolha a sua casa e toque no modelo da sua TV, que deve estar conectada no mesmo Wi-Fi. Para finalizar, confira se o código que aparece na TV é o mesmo que está na tela do celular.

O Google Home também oferece controle praticamente completo das funções da TV e boa integração com o smartphone.

Celular com infravermelho

Até alguns anos atrás, era mais comum encontrar celulares com sistema Android capazes de emitir sinal infravermelho, mas esse recurso foi deixando de ser incluído por diversas marcas em seus lançamentos.

Se o seu smartphone possui sinal infravermelho, vai ser fácil utilizar o dispositivo como controle remoto da TV e de outros aparelhos que também possuem controle da mesma tecnologia, mesmo sem conexão com Wi-Fi ou Bluetooth. Procure na Google Play Store os apps de controle universal que utilizam esse recurso.

Para quem procura mais integração e automatização para uma casa inteligente, uma Smart TV pode funcionar para muito mais do que só assistir às novelas, esportes e séries. Leia mais aqui.