Samsung anuncia cartão microSD que promete durar 16 anos

Para se ter uma ideia, o modelo mais duradouro da Samsung antes deste lançamento, como bem lembrou o site Engadget, poderia ter uma vida útil de até cinco anos, que já é maior do que a média de quatro anos de acessórios deste tipo. O preço oficial começa a partir de US$ 10,99, ou cerca de R$ 55 pela cotação atual do dólar, para o modelo de 32 GB.

2 de 2 Cartão Samsung Pro Endurance tem a capacidade máxima de 256 GB — Foto: Divulgação/Samsung Cartão Samsung Pro Endurance tem a capacidade máxima de 256 GB — Foto: Divulgação/Samsung

Todos os cartões de memória desta linha atualizada têm até 100 MB/s de velocidade de leitura, e até 40 MB/s ou mais para gravação, maior do que os 30 MB/s da "Pro Endurance" passada, o que tende a ser suficiente para trabalhar com formatos de vídeo com até 1080p ou 4K de resolução.

Pela divulgação oficial da Samsung, o novo cartão de memória pode ser resistente a água, quedas, temperaturas extremas, ímãs e até raio-x. Vale ressaltar que esses modelos de cartões de memória, geralmente, serão usados em câmeras de vigilância, de movimento e outros tipos que aparelhos que podem ser usados em ambientes externos — por isso a preocupação com a resistência.

A nova série Samsung Pro Endurance possui versões em 32 GB, 64 GB, 128 GB, o maior volume da geração anterior, e 256 GB. O cartão de memória com mais capacidades custa US$ 54,99, ou R$ 274,40 pela cotação mais recente do dólar.