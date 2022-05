Tela deslizável deixa aumentar o tamanho do celular; veja em ação

As imagens que ganharam as manchetes mostram um dispositivo compacto, que fica pouco maior que os celulares de ponta da Samsung – como o Galaxy S22 – quando a sua tela flexível é puxada para cima ou para o lado. Como o dispositivo ainda está em fase de desenvolvimento, algumas mudanças de design podem ocorrer até que o produto chegue definitivamente ao mercado.

O novo formato pode melhorar na leitura de textos longos, por exemplo. O usuário também poderia percorrer aplicativos de redes sociais e páginas web com mais eficiência, além de ter uma visão mais ampla do feed com este tipo de display.

A tecnologia está em desenvolvimento na Samsung Display, o braço da gigante coreana focado em inovações para telas. Ao longo dos últimos anos, a companhia ganhou respeito do mercado por propor produtos com formatos inovadores, como a linha de celulares dobráveis. Aliás, este tem sido o atual foco da empresa: as vendas de smartphones dobráveis dispararam em 2021, de acordo com o presidente da divisão de dispositivos móveis, TM Roh, em entrevista exclusiva ao TechTudo.