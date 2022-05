Samsung trabalha em nova câmera de 200 MP para celulares Galaxy

A Samsung pode estar desenvolvendo um novo sensor de câmera com generosos 200 MP de resolução para os celulares da linha Galaxy, que deve servir como uma evolução do componente revelado em setembro de 2021. Esta informação veio à tona após uma publicação do site GalaxyClub nesta segunda-feira (2). No entanto, o texto não indica as possíveis melhorias em relação ao primeiro modelo e nem quais celulares devem receber a novidade.