Sexta-feira 13: golpes online tendem a aumentar na data; saiba se proteger

Nesta única sexta-feira 13 de 2022 acontece hoje. A data, conhecida como dia do azar, é uma oportunidade comum para criminosos fazerem novas vítimas de phishing. Nesta modalidade de golpe, os criminosos costumam se passar por lojas legítimas para enviar mensagens com links de promoções. As URLs, no entanto, são fraudulentas e direcionam o usuário para páginas capazes de roubar dados pessoais e bancários ou infectar o dispositivo. De acordo com um levantamento feito pela PSafe , companhia especializada em cibersegurança, na última sexta-feira 13, em agosto de 2021, foi detectado um aumento de mais de 120% nas tentativas de golpes online.