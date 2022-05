Site da Receita Federal com problemas hoje? Portal eCAC enfrenta instabilidade

O site da Receita Federal está com problemas nesta terça-feira (31), prazo limite para adesão ao Relp (Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional). O portal eCAC, um dos canais digitais usados para a inscrição no programa, está instável, segundo relatos de usuários. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que a instabilidade começou por volta das 9h (horário de Brasília) e segue registrando queixas. Procurada pelo TechTudo, a Receita Federal não deu detalhes sobre a falha ou informou prazos para estabilização, mas comunicou que prorrogou o prazo de adesão ao Relp para 3 de junho.