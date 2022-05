Site leva você ao passado e mostra como era a Internet há 10 anos; relembre

Ao longo de dez anos, muito pode mudar, especialmente em se tratando do universo digital, que se transforma com velocidade cada vez maior. Graças à Internet, essas mudanças podem ser relembradas por todos com algumas pesquisas no Google. Mas e se houvesse uma espécie de "máquina do tempo virtual", capaz de transportar o usuário para a época passada? É esta a proposta do site Ten Years Ago (www.tenyearsago.io): levar os internautas para o mundo digital de uma década atrás. Nele, é possível acessar as páginas de jornais famosos, como BBC e The New York Times, além de conferir o que estava em alta no YouTube ou no Reddit naquela época.