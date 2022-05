Smart home: produtos disponíveis no Brasil para transformar e conectar a sua casa

Para quem está construindo, reformando ou quer incrementar a automação da sua casa inteligente, o Shoptime preparou uma lista com produtos e novidades já disponíveis no Brasil. De lâmpadas e tomadas a geladeira e ar-condicionado conectados, são muitas opções para deixar sua casa muito mais smart. Veja a seguir.

Lâmpadas smart - A iluminação é um bom começo para a casa inteligente. As lâmpadas smart são fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado, do tipo E27, mas o consumidor encontra opções como G9 ou GU10, também chamadas de mini-lâmpadas e dicróicas, respectivamente.

As lâmpadas LED inteligentes têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que as tradicionais, em razão da dimerização. Conectadas ao Wi-Fi, elas podem ser controladas pelo aplicativo do fabricante ou pelo seu assistente virtual, como o Google Home.

É possível definir horários de acionamento e desligamento, ajustar a intensidade da luz e o tom (entre branco frio e amarelo mais quente) e há aquelas que possuem modo colorido, com centenas de opções de cores para compor a sua decoração.

Para quem está fazendo reforma ou construindo, existem opções de plafons smart em LED de sobrepor ou embutir, além de fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria ou outros pontos da decoração.

Para ambientes com muitas lâmpadas ou sistema de iluminação já instalado, a alternativa é investir em interruptores smart, que podem ser controlados manualmente, por app ou por voz via assistente, sem precisar trocar as luminárias.

Smart plugs - Tomadas inteligentes são úteis para controlar o fluxo de energia de aparelhos que podem ser desligados ou daqueles em local de difícil acesso. Ajudam a monitorar os gastos e a aumentar a economia na conta de luz. Os smart plugs também são controlados via app ou assistente de voz e ajudam a integrar aparelhos de comandos simples, por exemplo, uma cafeteira, uma panela elétrica ou ventilador.

Smart speaker - As caixas de som inteligentes são um investimento essencial para fazer os dispositivos smart funcionarem com comando de voz, no início da automação de uma casa.

Além da interação com lâmpadas, tomadas e outros dispositivos, as caixinhas tocam música, podcasts, notícias, informam a previsão do tempo, situação do trânsito até seu trabalho, auxiliam com receitas e entretêm com piadas e jogos.

Smart TV - Os modelos mais recentes de Smart TV passaram a contar com integração com os principais assistentes de voz, o que permite que elas sejam um hub de controle da casa inteligente. Os comandos para outros dispositivos podem ser dados pelo controle remoto por voz. Alguns aparelhos oferecem integração com a iluminação smart, para ajustar as lâmpadas de acordo com os tons das imagens na tela.

Geladeira inteligente - As geladeiras com Wi-Fi costumam ser em formato grande, French Door ou Side-by-Side, indicadas para cozinhas espaçosas. Elas oferecem monitoramento, controle da refrigeração e de funções especiais, além de maior eficiência na operação diária e menor consumo de energia.

Os modelos mais sofisticados contam com portas Door-in-Door, para criar uma área de fácil acesso e mostrar o interior do equipamento sem perda do ar frio. Ou apresentam telas touch e câmeras internas para exibir os itens armazenados. As telas também transformam o equipamento em um hub de comando da smart home, com integração com outros dispositivos, apps de música e assistentes de voz.

Ar-condicionado smart - Um aparelho de ar smart agrega conectividade e faz diferença na eficiência e na economia de energia. Além do controle remoto, é possível comandar as funções por aplicativo e também integrá-lo com seu assistente de voz. Praticamente todos os modelos de ar-condicionado smart são do tipo split, então você precisará de instalação profissional.

Além da conectividade, alguns modelos contam com recursos de inteligência artificial, que prometem otimizar a operação de acordo com as condições do ambiente, o clima e os modos de uso da casa, mantendo o espaço na temperatura preferida dos moradores.

Aparelhos smart costumam embarcar novas tecnologias para maior eficiência e menor consumo de energia, como os motores Inverter. As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, chegando até a 70% na comparação com equipamentos mais antigos.

São muitos modelos, tecnologias e recursos diferentes nos aparelhos de ar-condicionado, que vão impactar não apenas a economia de energia como também a qualidade do ar. Leia mais aqui.

Lavadora e lava e seca smart - Com inovações para promover economia de energia e água, esses eletrodomésticos trazem recursos para cuidar melhor das roupas. Elas podem ser acionadas à distância, dar dicas de lavagens para roupas especiais, receber novos programas de lavagem, indicar quando o usuário precisa fazer a autolimpeza ou manutenção, para aumentar a vida útil do equipamento.

Micro-ondas e cooktop smart - Já disponíveis no Exterior, os micro-ondas e os cooktops inteligentes começam a chegar por aqui para deixar a cozinha mais conectada. Eles podem ser controlados pelo painel digital, por aplicativo no celular ou com comando de voz. Os modelos costumam trazer melhorias em eficiência e dicas de receitas, com preparos auxiliados pelo app do fabricante.

Aspirador de pó robô smart - Os robôs aspiradores de pó smart conseguem mapear a casa, receber programação e fazer a limpeza de forma mais autônoma. Os robôs inteligentes podem ser comandados e acompanhados por app no celular.

Câmera e sensores de segurança - Existem itens separados e kits de segurança para casa, com câmeras smart, que podem gravar ou transmitir imagens em tempo real para um aplicativo de celular, e sensores para portas e janelas que avisam se for detectado alguma abertura.

Fechadura digital e campainha inteligente - As fechaduras digitais smart protegem a casa e evitam que você se preocupe em esquecer as chaves. Há modelos que operam com código, biometria, sensores e pelo celular, além de terem conexão com os assistentes de voz, com medidas de segurança para evitar a abertura das portas por desconhecidos.

As campainhas conectadas possuem câmera, reconhecimento facial e microfone, para falar com quem está do lado de fora da casa. É possível cadastrar respostas automáticas e verificar o registro de visitantes, com fotos ou vídeos de quem bateu à sua porta.

Roteador Mesh - Com tantos dispositivos conectados no mesmo Wi-Fi, você vai precisar investir em um bom plano de Internet e em mais roteadores. A melhor opção, atualmente, são os roteadores Mesh, uma tecnologia que cria uma rede sem fio em forma de teia, entregando maior velocidade e possibilidade de conexão de muitos dispositivos smart ao mesmo tempo.

Atenção ao padrão: roteador Mesh Fast costuma ser indicado para quem tem até 100 Mbps, enquanto os roteadores Mesh Giga são os melhores para quem assina um plano de Internet de mais de 100 Mbps.

