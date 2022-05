Smart TV: como atualizar seu aparelho e porque isso é importante

Além de correções de segurança para os seus dados, novas versões do sistema operacional podem trazer modernizações dos apps e dos recursos da TV, novos conteúdos, padrões melhores de imagem para preservar a tela e até mesmo ajustar o consumo de energia do equipamento.

As novas Smart TVs costumam sair de fábrica com a versão mais recente do software utilizado pela fabricante e com opção para atualização automática do sistema, desde que esteja conectada a uma rede Wi-Fi estável. Em geral, a conexão com Internet é um dos primeiros pedidos de um novo equipamento quando você o tira da caixa e liga.