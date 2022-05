Smart TV: como escolher o tipo de tela

O consumidor que vai pesquisar as novas Smart TVs no mercado vai ficar confuso com a grande quantidade de modelos e tecnologias, para não falar do preço. Por isso, o Shoptime vem explicar qual a diferença entre os tipos de tela das TVs e como fazer a melhor escolha.

As principais tecnologias para as telas das TVs são o LED, o QLED, o Mini LED e o OLED.

Os displays de LED são telas LCD (de cristal líquido) que têm como iluminação traseira uma placa com centenas de diodos emissores de luz. Esses LEDs é que vão formar as imagens transformadas em pixels. Telas de maior resolução possuem mais pixels por centímetro quadrado.

Praticamente todas as TVs de até 40 polegadas no mercado, atualmente, são em LED com resolução Full HD (1920x1080 pixels). Os aparelhos de LED com resolução 4K (3840x2160 pixels) começam a aparecer mais a partir de 43 polegadas, enquanto as Smart TVs com 50 polegadas ou mais são quase que exclusivamente de resolução 4K ou superior.

As TVs com display de LED e resolução 4K Ultra High Definition (UHD), que vão de 40 até mais de 80 polegadas, é o segmento onde o consumidor encontra grande variação de preço, justamente, porque existem linhas com modelos mais básicos e mais avançados.

Já entre os aparelhos mais caros e perfil premium, o consumidor vai encontrar as Smart TVs de Mini LED, QLED e OLED, em opções em 4K e 8K.

Nas TVs de Mini LED, cada LED utilizado na placa traseira, para iluminar a tela de cristal líquido, é substituído por cerca de 40 mini LEDs ou mais. O resultado é um display com mais cores, brilho e contraste, inclusive nos pretos e cores escuras.

As TVs QLED contam com painel de LED e diodos emissores de luz com pontos quânticos. Um composto formado de pontos quânticos filtra a luz, brilho e intensidade de cor dos pixels para formar a imagem, entregando mais volume de cor, mais brilho e qualidade de imagem mais próxima do real.

Algumas marcas combinam a tecnologia dos pontos quânticos com Mini LEDs, para competir no mercado, especialmente, com as telas de OLED, que são as mais caras e mais avançadas.

A tela de OLED é formada por diodos orgânicos que emitem a própria luz. Os pixels se acendem um a um quando estimulados por impulsos elétricos, dispensando a utilização de painel traseiro, como nas telas de LED. Por isso, a tecnologia possibilita TVs superfinas e de ângulos de visão mais abertos, com alto brilho, contraste praticamente infinito e cores puras, inclusive em tons escuros, já que o preto é formado por pixels totalmente desligados.

Outros quesitos

A diferença de preço, mesmo entre TVs do mesmo tamanho e mesma marca, está no tipo de display, no ano de lançamento, no processador das imagens e na quantidade de recursos, incluindo entradas, conexões, etc. Pode haver também diferença no sistema operacional e na disponibilidade de aplicativos. Por isso, o mais indicado é evitar comprar aparelhos com mais de dois anos de lançamento.

Um bom processador faz diferença tanto para a operação da TV, como abrir e alternar entre aplicativos, quanto para a própria formação da imagem com altíssima resolução, cores bonitas e contrastes realistas. Eles trabalham também no upscaling das imagens para exibir a melhor resolução possível.

As telas ainda podem ter diferentes frequências de atualização, o que também determina a qualidade da imagem e, principalmente, o uso para quem joga videogame. Telas de 120 Hz possuem imagem mais fluida e atualização mais rápida, na comparação com as TVs de 60 Hz.

Os aparelhos mais caros contam com mais recursos e conexões, compatibilidade com diferentes dispositivos, integração com assistentes virtuais e podem até funcionar como central de controle da smart home.

