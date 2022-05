Sniper Elite 5: confira história, gameplay e requisitos do game de tiro

Sniper Elite 5 é o mais novo game do atirador de elite Karl Fairburne contra as forças nazistas na Segunda Guerra Mundial. Com lançamento marcado para 26 de maio, a nova aventura, produzida pela Rebellion, convida os jogadores a se unirem à Resistência Francesa para investigar e destruir uma nova arma secreta capaz de mudar o rumo do conflito. Sniper Elite 5 chega para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) por R$ 299,90, para Xbox Series X / S e Xbox One por R$ 222,45, incluso sem custos no Xbox Game Pass, e no PC pela Epic Games Store e por R$ 93,99 na loja digital Steam . Confira, a seguir, os detalhes e requisitos mínimos do novo game da franquia.

1 de 3 Sniper Elite 5 leva o atirador de elite Karl Fairburne para novas aventuras na França — Foto: Reprodução/Steam Sniper Elite 5 leva o atirador de elite Karl Fairburne para novas aventuras na França — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor jogo FPS? Comente no Fórum do TechTudo

História

Após enfrentar os nazistas na África em Sniper Elite 3 e na Itália em Sniper Elite 4, Kral encontra agora a Resistência na França. O novo game da série se passa em 1944, durante uma operação dos Rangers dos Estados Unidos para enfraquecer as defesas costeiras de Atlantikwall, na costa da Bretanha. Pouco após a chegada do protagonista, o grupo descobre planos do Eixo sobre um projeto secreto chamado "Operação Kraken", uma ameaça desconhecida que poderia mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Cabe a Karl, o exército de um homem só, destruir a operação.

2 de 3 Karl Fairburne deve impedir um projeto secreto chamado "Operação Kraken" de se concretizar — Foto: Reprodução/Steam Karl Fairburne deve impedir um projeto secreto chamado "Operação Kraken" de se concretizar — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Como os demais jogos da série Sniper Elite, o quinto título oferece grandes fases abertas com múltiplos objetivos onde o jogador é incentivado a eliminar alvos à distância com seu rifle de precisão. Apesar disso, é possível também se aproximar da ação com furtividade, abates silenciosos, armadilhas e até mesmo metralhadoras se for necessário se defender. Para efetuar os disparos, é fundamental considerar vários fatores que afetam sua precisão, como coronhas e canos equipados, gravidade, vento e seus batimentos cardíacos e respiração. Tanto o rifle quanto armas secundárias podem ser personalizadas, inclusive com munições diferentes, como projéteis anti-blindados e não letais.

As fases no novo game incluem locais reais que tiveram seus visuais capturados por fotogrametria para maior realismo. Além isso, há novidades sobre a movimentação do personagem, que agora se locomove também por tirolesas, escorrega morros e escala imperfeições nas construções. Estas novidades permitem encontrar novos locais para realizar os disparos ou novas formas de se aproximar de inimigos para eliminá-los sem deixar rastros.

Kill Cam

3 de 3 A Kill Cam de Sniper Elite 5 promete ser ainda mais detalhada que a dos games anteriores e bastante violenta — Foto: Reprodução/Steam A Kill Cam de Sniper Elite 5 promete ser ainda mais detalhada que a dos games anteriores e bastante violenta — Foto: Reprodução/Steam

A Kill Cam, um dos fatores mais marcantes e violentos da série, está ainda melhor em Sniper Elite 5. Esta câmera acompanha os disparos do rifle do jogador em detalhes, com visão de raio-x que mostra os danos internos causados pelo tiro, como ossos quebrados e órgãos dilacerados. No mais novo game da franquia, ela está mais detalhada do que nunca, com algumas melhorias visuais e técnicas, como a possibilidade de ossos desviarem a trajetória de balas ao atingirem inimigos. Uma novidade muito bem-vinda é que agora disparos de pistola, metralhadora e abates furtivos também podem mostrar a Kill Cam.

Multiplayer

Uma grata surpresa em Sniper Elite 5 é que o game possui várias opções de multiplayer. Jogadores podem se unir a amigos para se divertir com a campanha em multiplayer cooperativo online ou reunirem três pessoas para enfrentar ondas de inimigos no modo resistência. Há também opções multiplayer PvP (Jogador vs. Jogador), como o versus tradicional para até 16 pessoas e um modo invasão opcional, onde o usuário pode entrar na campanha de outro jogador como um sniper do Eixo.

Requisitos mínimos