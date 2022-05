Sniper Elite 5 e Kao são destaques nos lançamentos da semana

Sniper Elite 5 e Kao the Kangaroo são os destaques nos lançamentos da semana. O novo capítulo da saga do atirador de elite Karl Fairburne e o retorno de Kao the Kangaroo, mascote de jogos de plataforma nos anos 2000 chegam junto a outros games no mercado. Entre eles, estão o game mobile da série Ni no Kuni: Cross Worlds, a coletânea de clássicos Pac-Man Museum e os desafios espaciais de Hardspace: Shipbreaker. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas nas quais eles ficam disponíveis.

Sniper Elite 5 - 26 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O atirador de elite Karl Fairburne está de volta em uma nova aventura na costa da Bretanha, onde ele se aliará à Resistência Francesa contra a ameaça nazista na Segunda Guerra Mundial. Os jogadores poderão explorar grandes fases, com novas opções de mobilidade, enquanto tentam abater alvos importantes com seu rifle de precisão.

A icônica câmera de morte com raio-X da série também retorna com mais detalhes dos danos aos inimigos e também estará presente nos abates furtivos e disparos com metralhadora. A campanha pode ser jogada de forma cooperativa online e o jogo oferece também modos competitivos para até 16 jogadores, assim como opção que permite invadir a campanha de outro usuário. Vale ressaltar que o game também terá crossplay ativado.

Sniper Elite 5 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90. Para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One e para PC via Epic Games Store, o jogo chega por por R$ 222,45. Na loja digital Steam, o game será lançado por R$ 139,99. O jogo também estará incluso no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Kao the Kangaroo - 27 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O mascote canguru com luvas de boxes Kao ganha, nessa semana, um novo jogo que funciona como um reboot para sua franquia. Após a irmã de Kao desaparecer, ele dá início a uma jornada para encontrá-la, desvendar o que aconteceu com seu pai e descobrir mais sobre si mesmo no processo. O game resgata o clássico estilo dos jogos de plataforma 3D da época do Dreamcast com foco em exploração e combate. Kao deve utilizar suas luvas mágicas com poderes elementais para enfrentar os mestres lutadores, tomados por um poder sombrio. O game estará disponível por R$ 149,99 no Nintendo Switch e no PC nas lojas digitais Steam e Epic Games Store.

Ni no Kuni: Cross Worlds - 25 de maio - PC, And, iOS

O novo MMORPG da Netmarble se passa no aclamado mundo da franquia Ni no Kuni, originalmente criada pela Level-5 em parceria com o estúdio de animação japonês Studio Ghibli. A história segue os passos de um jogador, que entra no mundo de Ni no Kuni acreditando que se trata de um game em realidade virtual. No entanto, logo ele descobre que tudo é real e vai precisar restaurar o Reino Sem Nome para salvar ambos os mundos.

Usuários poderão escolher entre cinco classes: Swordsman, Witch, Rogue, Engineer e Destroyer, cada uma com suas habilidades e visuais personalizáveis. Toda a aventura exibe o tradicional estilo visual da franquia. Ni no Kuni: Cross Worlds fica disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS), além de PC, com direito a crossplay entre as plataformas.

Pac-Man Museum+ - 27 de maio - PS4, XB, SW, PC

O clássico "Come-Come" ganha uma coletânea completa para os consoles atuais com 14 títulos do mascote da Bandai Namco . Além de incluir placares de líderes e conquistas para os games, a coleção traz ainda um fliperama personalizável que o jogador pode decorar com itens ganhos em missões nos jogos. A lista completa de games inclui: Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-in-Time, Pac-Man Arrangement Arcade ver. e CS ver., Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac'n Roll Remix, Pac-Man Battle Royale e Pac-Man 256. O título estará disponível no lançamento por meio do Xbox Game Pass sem custos extras.

Hardspace: Shipbreaker - 24 de maio - PC

Disponível há alguns anos no serviço de acesso antecipado da loja digital Steam, Hardspace: Shipbreaker será finalmente lançado como uma experiência de simulador em gravidade zero. No jogo, os jogadores são lançados ao espaço por uma empresa chamada Lynx Corp para pagarem uma dívida e vão precisar resgatar peças valiosas de naves quebradas.

Uma tarefa já bastante difícil se torna ainda mais perigosa quando o usuário precisa tomar cuidado para não cortar linhas de combustível ou criar brechas em câmaras pressurizadas, sob o risco de perder mais do que dinheiro. Hardspace: Shipbreaker está disponível na loja digital Steam por R$ 119,90.