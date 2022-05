Square Enix vende Crystal Dynamics, de Tomb Raider, para Embracer Group

Segundo a Square Enix, a venda irá permitir que a empresa se adapte a mudanças que estão no horizonte no ambiente de negócios global, como a ascensão da tecnologia blockchain (como os NFTs em jogos), Cloud Gaming e Inteligência Artificial. A empresa continuará a publicar títulos através de parcerias com estúdios ocidentais, como as séries Just Cause, Outriders e Life is Strange. O negócio vai envolver aproximadamente 1.100 funcionários espalhados através de 8 localidades ao redor do mundo.